Ankara'da gerçekleştirilen deri nakli operasyonuyla Gülşah'ın çenesi boynundan ayrıldı

MERSİN'de 1,5 yıl önce geçirdiği kaza sonucu vücudunda ağır yanıklar oluşan Gülşah Çiftçioğlu'nun (5) boynuna yapışan çene kısmı, Ankara'da gerçekleştirilen deri nakli operasyonuyla ayrıldı. Fizik tedavi süreci devam eden Gülşah, artık annesini öpebiliyor.

Çiftçioğlu ailesi, 1,5 yıl önce yaylaya giderken otomobilleri arıza yaptı. Radyatör kapağı, açılmak istenirken basınç nedeniyle patladı. Patlamada ailenin kızları Gülşah'ın vücudunda ağır yanıklar oluştu. Çene kısmı boynuna yapışan Gülşah Çiftçioğlu, uzun süre hastanede tedavi gördü. Yapışıklık nedeniyle hareket kısıtlılığı meydana gelen Gülşah, Ala Hayat Minik Masumlar Derneği (AHMİMDER) tarafından tedavi için Ankara'ya getirildi. Burada özel bir hastanede ameliyata alınan Gülşah'ın çenesi boynundan ayrıldı. Deri nakli operasyonuyla boyun ve çene bölgesindeki yanığa bağlı hareket kısıtlılığı giderildi. Fizik tedavi süreci devam eden Gülşah, artık annesini öpebiliyor.

'BENİ BOL BOL ÖPÜYOR'

Anne Fatma Çiftçioğlu, yaylaya giderken aracın arıza yaptığını anlatarak, "Radyatör sıcaktan basınç yapmış. Eşim kapağını açmak isterken patladı ve çocuğumuz bu hale geldi. 1,5 ay hastanede yattık. Çenesinin boynuna yapışması nedeniyle hareket edemiyordu. En büyük hayali beni öpmekti; ama ağzı eğildiği için öpemiyordu. Şimdi çok şükür ameliyat oldu, boynu açıldı. Beni bol bol öpüyor. Daha rahat uyuyor, kendini daha iyi hissediyor. Derneğimize çok teşekkür ederim" dedi. Gülşah Çiftçioğlu ise artık okula dönmek ve parkta oyun oynamak istediğini söyledi.

'İZLERİN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

AHMİMDER Genel Başkanı Ayşegül Aksu ise Gülşah'ın durumunun kendilerine sanal medya üzerinden ulaştırıldığını belirterek, "Bir annenin 'Kızımı iyileştirin' talebi üzerine hemen harekete geçtik. Plastik cerrahlarımızla görüştük. Ameliyatın yaklaşık 1,5 saat süreceğini ve boynunun açılabileceğini söylediler. Çok şükür kısa sürede operasyon tamamlandı ve boynu açıldı. Bundan sonra fizik tedavi, silikonlu yanık bası giysisi, cihaz ve ozon tedavileri başlayacak. Sadece boynunu açmakla kalmayacağız, izlerin giderilmesi için de çalışacağız. Psikolojik olarak da büyük bir rahatlama yaşadı" diye konuştu.

'GÜNLÜK 70'İN ÜZERİNDE BAŞVURU ALIYORUZ'

Aksu, dernek olarak bugüne kadar 6 binden fazla çocuğun kapanan boyun, parmak ve yapışık uzuv tedavilerini üstlendiklerini belirterek, "Sosyal medya üzerinden günde 70'in üzerinde başvuru alıyoruz. Ekibimiz büyüdükçe daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Savaş ve çatışma bölgelerinden gelen yanık çocukların da ücretsiz tedavilerini sürdürüyoruz" dedi.

