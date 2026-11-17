Medicana International Ankara Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Gazi Gülbaş, "Akciğer kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 85-90'ı tütün kullanımıyla ilişkilidir. Sigara içen bireylerde akciğer kanserine yakalanma riski, hiç sigara içmeyenlere kıyasla 15-30 kat daha yüksektir" dedi.

Kasım Ayı Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında akciğer kanserinin risk faktörleri, erken tanının önemi ve güncel tedavi seçeneklerine dikkat çeken Medicana International Ankara Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Gazi Gülbaş, akciğer kanserinin dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olduğunu belirtti. Her yıl yaklaşık 2,6 milyon kişiye akciğer kanseri tanısı konulduğunu ve 1,9 milyon kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade Gülbaş, Türkiye'de ise yılda yaklaşık 34 bin yeni vaka görüldüğünü ve 23 bin kişinin akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi. Akciğer kanserinin gelişiminde en önemli risk faktörünün tütün kullanımı olduğunu vurgulayan Gülbaş, akciğer kanseri vakalarının büyük ekseriya tütün kullanımıyla doğrudan bağlantılı olduğunu kaydetti.

"Akciğer kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 85-90'ı tütün kullanımıyla ilişkilidir"

Tütün ve tütün ürünü kullanımının büyük ölçüde akciğer kanserine yol açtığını belirten Gülbaş, "Akciğer kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 85-90'ı tütün kullanımıyla ilişkilidir. Sigara içen bireylerde akciğer kanserine yakalanma riski, hiç sigara içmeyenlere kıyasla 15-30 kat daha yüksektir. Bununla birlikte akciğer kanseri yalnızca sigara kullanan kişilerde görülmez. Pasif içicilik de önemli bir risk faktörüdür. Radon gazı, asbest ve bazı kimyasal maddelere mesleki maruziyet, hava kirliliği ve genetik yatkınlık da hastalığın gelişiminde rol oynayabilmektedir. Üç haftadan uzun süren veya karakter değiştiren öksürük, balgamda kan görülmesi, nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı, ses kısıklığı, halsizlik, iştahsızlık ve açıklanamayan kilo kaybı dikkat edilmesi gereken belirtilerdir. Özellikle sigara kullanımı veya mesleki maruziyet gibi risk faktörleri bulunan kişilerin bu şikayetleri göz ardı etmemesi ve bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurması önemlidir" ifadelerini kullandı.

"En az 20 paket-yıl sigara öyküsü bulunan bireylerin tarama açısından değerlendirilmesi önerilmektedir"

Akciğer kanserinde erken tanının tedavi başarısını ve yaşam süresini önemli ölçüde etkilediğini belirten Gülbaş, "Özellikle 50-80 yaş arasında olan, en az 20 paket-yıl sigara öyküsü bulunan, halen sigara içen veya son 15 yıl içerisinde sigarayı bırakmış bireylerin tarama açısından değerlendirilmesi önerilmektedir. Burada önemli olan, taramanın uygun risk grubundaki kişilere hekim değerlendirmesi eşliğinde yapılmasıdır. Akciğer grafisi, akciğer kanseri taramasında düşük doz bilgisayarlı tomografinin yerine geçmez. Erken evrede tespit edilen akciğer kanserinde cerrahi tedaviyle tam iyileşme şansı bulunabilmektedir. Tedavi planı hastalığın evresine, tümörün biyolojik özelliklerine ve hastanın genel durumuna göre belirlenir. Erken evrede tanı alan ve cerrahiye uygun hastalarda ameliyatla tam iyileşme mümkün olabilmektedir. Cerrahi tedaviye uygun olmayan bazı hastalarda stereotaktik radyoterapi gibi yöntemler tercih edilebilmektedir. İleri evre hastalıkta ise tümörün moleküler özelliklerine göre hedefe yönelik tedaviler, immünoterapi ve kemoterapi uygulanabilmektedir. Günümüzde akciğer kanserini tek tip bir hastalık olarak değerlendirmiyoruz. Hastanın ve tümörün özelliklerine göre kişiselleştirilmiş tedaviler planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Sigara bırakıldığında akciğer kanseri riski zaman içerisinde belirgin biçimde azalmaktadır"

Akciğer kanseriyle mücadelede en etkili adımın tütün kullanımının önlenmesi ve sigaranın bırakılması olduğunun altını çizen Gülbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sigara bırakıldığında akciğer kanseri riski zaman içerisinde belirgin biçimde azalmaktadır. Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değildir. Bunun yanında pasif sigara dumanından korunmak, hava kirliliğini azaltmak ve iş ortamlarında asbest gibi kanserojen maddelere maruziyeti önlemek de önem taşımaktadır. Kasım Ayı Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı vesilesiyle özellikle sigara kullanan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sigarayı bırakın. Sigarayı bırakmak, kendiniz ve sevdikleriniz için atabileceğiniz en önemli sağlık adımlarından biridir. Belirtileri ihmal etmeyin. Uzun süren öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve açıklanamayan kilo kaybı gibi şikayetlerde sağlık kuruluşlarına başvurmayı ertelemeyin. Erken tanının önemini unutmayın. Özellikle yüksek risk grubundaysanız düşük doz bilgisayarlı tomografi ile tarama konusunda göğüs hastalıkları uzmanından bilgi alın. Unutulmamalıdır ki akciğer kanseriyle mücadelede en etkili yaklaşım hastalığı önlemek, risk grubundaki bireyleri belirlemek ve hastalığı mümkün olan en erken evrede tespit etmektir. Akciğer kanserinde erken tanı hayat kurtarır. Sigara kullanmamak, sigarayı bırakmak ve farkındalığı artırmak hepimizin sorumluluğudur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı