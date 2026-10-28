Göz Hastalıklarının Geleceği Konuşuldu

Toplantıyı değerlendiren Veni Vidi Göz Medikal Direktörü Op. Dr. Ertan Sunay, “Göz sağlığında teknolojik gelişmeler, tedavi süreçlerini yeniden şekillendiriyor. Artık yalnızca hastalığa değil, hastanın göz yapısına ve bireysel ihtiyaçlarına odaklanan tedavi yaklaşımları ön plana çıkıyor” dedi.

İstanbul’daki Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de 25 Ekim’de gerçekleştirilen toplantı, Türkiye genelinden göz hastalıkları alanında uzman hekimleri bir araya getirdi. Bilimsel program kapsamında SMILE lazer cerrahisi, glokom, retina hastalıkları ve katarakt cerrahisindeki güncel gelişmeler değerlendirildi.

‘TEKNOLOJİ DOĞRU HASTADA, DOĞRU YÖNTEMLE KULLANILMALI’

Göz cerrahisinde teknolojik ilerlemelerin kişiselleştirilmiş tedavi planlamasına katkı sağladığını belirten Sunay, “Günümüzde gelişmiş görüntüleme sistemleri ve cerrahi teknolojiler sayesinde hastaların göz yapısını çok daha ayrıntılı değerlendirebiliyoruz. Özellikle SMILE cerrahisi ve göz içi lens teknolojilerindeki gelişmeler, uygun hastalar için farklı tedavi seçenekleri sunuyor. Ancak burada önemli olan, her yeni teknolojiyi tüm hastalara uygulamak değil, bilimsel veriler ışığında en uygun yöntemi belirlemek. Hasta güvenliği ve doğru tedavi planlaması her zaman önceliğimiz” diye konuştu.

GLOKOM, RETİNA VE KATARAKT CERRAHİSİ MASAYA YATIRILDI

Toplantının glokom oturumlarında erken tanı, hasta takibi ve tedavi seçenekleri klinik vakalar üzerinden ele alındı. Retina ve katarakt cerrahisi oturumlarında ise cerrahi teknikler, göz travmaları ve yeni nesil göz içi lenslere ilişkin deneyimler paylaşıldı. Gerçekleştirilen teknoloji sunumlarında da tanı ve tedavi süreçlerinde kullanılan sistemler katılımcılara tanıtıldı.

‘BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ HASTA BAKIMININ GELİŞMESİNE KATKI SAĞLIYOR’

Bilimsel toplantıların hekimler arasındaki deneyim paylaşımını güçlendirdiğini vurgulayan Sunay, “Göz sağlığında yaşanan teknolojik dönüşümü yakından takip etmek kadar, bu gelişmeleri bilimsel platformlarda değerlendirmek de büyük önem taşıyor. ZEISS ile gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonda farklı alanlardan uzman hekimlerle güncel tedavi yaklaşımlarını ele aldık. Veni Vidi Göz olarak bilimsel bilgi paylaşımını desteklemeye ve göz sağlığında yenilikçi yaklaşımların gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.