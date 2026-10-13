“Göz Çizdirme” Hakkında Bildikleriniz Değişebilir: SMILE Pro Laser’da Göze Aslında Ne Yapılıyor?

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“Gözümü çizdirmek istiyorum ama gözüme tam olarak ne yapılacak?”

Lazer tedavisini araştıran pek çok kişinin aklındaki temel sorulardan biri bu. Çünkü yıllardır kullanılan “göz çizdirme” ifadesi, göz lazer tedavileriyle ilgili oldukça basitleştirilmiş bir algı oluşturabiliyor.

Oysa günümüzde göz lazerinde farklı çalışma prensiplerine sahip teknolojiler bulunuyor. Bunlardan biri olan SMILE Pro Laser, femtosaniye lazer teknolojisiyle kornea içerisinde oluşturulan lentikülün küçük bir kesiden çıkarılması prensibine dayanıyor.

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kadir Çolakoğlu, SMILE Pro Laser’ın çalışma biçiminin, hastaların zihnindeki klasik “göz çizdirme” algısından oldukça farklı olduğunu belirtiyor.

“Hastalarımız bize hâlâ ‘Gözüm gerçekten çizilecek mi?’ diye soruyor. Aslında ‘göz çizdirme’ tıbbi bir tanım değil. SMILE Pro Laser’da femtosaniye lazer teknolojisiyle korneanın içerisinde, kişinin göz ölçümlerine göre ince bir lentikül oluşturuluyor ve bu lentikül küçük bir kesiden çıkarılıyor.”

Lazer korneanın içerisinde çalışabiliyor

SMILE Pro Laser’ın çalışma prensibini ilk kez duyanların dikkatini çeken noktalardan biri, femtosaniye lazer teknolojisinin korneanın içerisinde belirlenen derinlikte doku ayrımı oluşturabilmesi.

Femtosaniye lazer, hastanın kırma kusuruna göre önceden planlanan ince bir doku parçasını, yani lentikülü, kornea içerisinde oluşturuyor. Cerrah daha sonra bu lentikülü küçük bir kesiden çıkarıyor. Böylece korneanın kırma gücünde planlanan değişiklik gerçekleştiriliyor.

Op. Dr. Çolakoğlu bu süreci şöyle anlatıyor:

“SMILE Pro Laser’da korneanın içerisinde, hastanın göz ölçümlerine göre planlanan ince bir lentikül oluşturuluyor. Ardından bu lentikül küçük bir kesiden çıkarılıyor. Hastalar yöntemin nasıl uygulandığını öğrendiğinde, işlemin yıllardır kullandığımız ‘göz çizdirme’ ifadesinden oldukça farklı bir teknolojiye dayandığını daha iyi anlıyor.”

Geniş bir korneal flep oluşturulmuyor

Göz lazeri denildiğinde bazı hastaların aklına korneada geniş bir kapağın oluşturulduğu yöntemler gelebiliyor.

SMILE Pro Laser’da ise geniş bir korneal flep oluşturulmuyor. Kornea içerisinde lazerle oluşturulan lentikül küçük bir kesiden çıkarılıyor.

Op. Dr. Kadir Çolakoğlu, bu yaklaşımın SMILE Pro Laser’ın dikkat çeken özelliklerinden biri olduğunu belirtiyor:

“Küçük kesili ve flepsiz yaklaşım, SMILE Pro Laser’ın karakteristik özelliklerinden biri. Ancak bir teknolojinin farklı özelliklere sahip olması, onun her göz için tercih edileceği anlamına gelmiyor. Öncelikle hastanın göz yapısını ve tedaviye uygunluğunu değerlendiriyoruz.”

“Gözümü kırparsam ne olur?”

Göz çizdirmeyi düşünenlerin en sık dile getirdiği endişelerden biri de işlem sırasında gözünü kırpmak veya istemeden hareket etmek.

Op. Dr. Çolakoğlu’na göre bu kaygının önemli bir bölümü, hastanın işlem sırasında kendisini neyin beklediğini bilmemesinden kaynaklanıyor.

SMILE Pro Laser uygulamasının lazer aşamasında göz kontrollü şekilde sisteme konumlandırılıyor. Hasta işlem öncesinde nereye bakması gerektiği ve süreçte neler yaşayacağı konusunda bilgilendiriliyor.

“Hastalarımız bazen ‘Bir an gözümü oynatırsam ne olacak?’ diye çok endişeleniyor. Oysa işlem öncesinde süreci ayrıntılı şekilde anlatıyoruz. Hastanın ne yaşayacağını bilmesi hem kaygısını azaltıyor hem de tedavi sürecine daha bilinçli hazırlanmasını sağlıyor.”

Aynı göz numarasına sahip iki kişiye neden farklı lazer uygulanabilir?

“Göz çizdirme” konusunda az bilinen gerçeklerden biri de gözlük numarasının tek başına uygulanacak lazer yöntemini belirlememesi.

Örneğin aynı miyopi derecesine sahip iki kişinin kornea yapısı birbirinden farklı olabilir.

Bu nedenle lazer tedavisi öncesinde göz numarasının yanı sıra korneanın kalınlığı ve yapısı, kornea haritası, göz yüzeyi, numaranın stabilitesi ve genel göz sağlığı gibi farklı kriterler değerlendiriliyor.

“Bazen hastamız ‘Arkadaşımın numarası benimle aynıydı, ona SMILE Pro Laser uygulandı. Ben de olabilir miyim?’ diye soruyor. Aynı göz numarasına sahip olmak, aynı kornea yapısına sahip olmak anlamına gelmiyor. Bu nedenle lazer yöntemine yalnızca numaraya bakarak karar vermiyoruz.”

SMILE Pro Laser’ın dikkat çeken tarafı yalnızca hız değil

SMILE Pro Laser hakkında konuşulurken lazer uygulamasının kısa sürede gerçekleştirilebilmesi de merak uyandıran özelliklerden biri.

Ancak Op. Dr. Çolakoğlu’na göre yöntemi yalnızca “kaç saniye sürüyor?” sorusuyla değerlendirmek eksik kalıyor.

Femtosaniye lazer teknolojisi, küçük kesili lentikül yaklaşımı, geniş bir korneal flep oluşturulmaması ve kişiye özel ölçümlere dayanan planlama, yöntemin birlikte değerlendirilmesi gereken özellikleri arasında bulunuyor.

“Hız, teknolojik gelişimin dikkat çekici taraflarından biri. Ancak bizim için asıl soru işlemin kaç saniye sürdüğünden önce hastanın bu yönteme uygun olup olmadığı. İleri teknoloji, doğru hasta seçimi ve doğru planlamayla anlam kazanıyor.”

Göz çizdirmek isteyen herkes SMILE Pro Laser olabilir mi?

Gözlük veya kontakt lens kullanımını azaltmak isteyen herkesin aynı lazer yöntemine uygun olması beklenmiyor.

SMILE Pro Laser için de öncelikle ayrıntılı bir göz muayenesi ve gerekli ölçümlerin yapılması gerekiyor. Kornea yapısı, kırma kusurunun özellikleri ve genel göz sağlığı değerlendirilerek kişinin yönteme uygunluğu belirleniyor.

Op. Dr. Çolakoğlu, hastaların artık lazer yöntemlerinin isimlerini bilerek muayeneye gelmelerinin arttığına dikkat çekiyor:

“Hastaların araştırma yapmasını değerli buluyoruz. Ancak ‘SMILE Pro Laser olmak istiyorum’ demeden önce ‘Gözüm SMILE Pro Laser’a uygun mu?’ sorusunun yanıtlanması gerekiyor. Çünkü teknolojiyi hastaya değil, hastanın ihtiyacına ve göz yapısına uygun teknolojiyi seçmek gerekiyor.”

“Göz çizdirme” artık tek bir yöntemi anlatmıyor

Geçmişte farklı lazer uygulamalarının tamamı halk arasında genel olarak “göz çizdirme” adıyla anılıyordu. Günümüzde ise lazer tedavilerinde farklı çalışma prensiplerine sahip yöntemler bulunuyor.

Bu nedenle Op. Dr. Kadir Çolakoğlu’na göre lazer tedavisi düşünen kişilerin yalnızca bir yöntem adına odaklanmak yerine öncelikle gözlerinin hangi teknolojiye uygun olduğunu öğrenmesi gerekiyor.

Asıl soru “Gözümü çizdirebilir miyim?” değil, “Benim gözüm için hangi lazer yöntemi uygun?” olmalı.

Op. Dr. Kadir Çolakoğlu sözlerini şöyle tamamlıyor:

“‘Göz çizdirme’ toplumda yerleşmiş bir ifade ancak SMILE Pro Laser gibi teknolojileri anlatmak için artık tek başına yeterli değil. Kornea içerisinde femtosaniye lazerle lentikül oluşturulması, bunun küçük bir kesiden çıkarılması ve tedavinin kişinin göz ölçümlerine göre planlanması, lazer teknolojilerinin bugün geldiği noktayı gösteriyor. Seçenekler geliştikçe kişiye özel değerlendirme daha da önem kazanıyor. Bizim için temel yaklaşım, doğru hastaya göz yapısına uygun lazer yöntemini belirlemek.”

Göz çizdirme artık tek bir işlem veya tek bir teknoloji anlamına gelmiyor. Teknoloji değişiyor; asıl önemli olan ise gözün yapısına uygun yöntemin seçilmesi.