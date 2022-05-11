Gölpazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölpazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

AA - Zafer Özuğur - Sağlık
 - Güncelleme:
Gölpazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Eskişehir Kızılay Kan Merkezince kan "İyi ki Varsın Kan Dostum" başlıklı kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

GÖLPAZARI, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Eskişehir Kızılay Kan Merkezince kan "İyi ki Varsın Kan Dostum" başlıklı kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi yanında düzenlenen kampanyada, kan vermek isteyenlerin sağlık taramasından geçirildi.

Durumları uygun görülenlerin kan bağışları kabul edildi.

Kampanya kapsamında ilçede 34 ünite kan bağışı yapıldığı bildirildi.

Kan bağışı kampanyasıyla ilgili yapılan açıklamada, her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç duyulan Türkiye'de, her gün yaklaşık 9 bin insanın kaderini, kan bağışında bulunanların belirlediği kaydedildi.

Açıklamada, ramazan ayı sonunda azalan kan stokları nedeniyle Türk Kızılay'ın tüm Türkiye'yi "İyi ki Varsın Kan Dostum" kampanyasına destek vermeye çağırdığı ifade edildi.

AA / Zafer Özuğur - Sağlık

Kan Bağışı, Gölpazarı, Eskişehir, Bilecik, Sağlık, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title