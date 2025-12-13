Haberler

Gökhan İlgar: Hastanelerden randevu alamayan vatandaşlarımızın sorununu bizzat çözüyoruz

Haberler.com'a konuk olan BBP İstanbul İl Başkanı Gökhan İlgar, Türkiye'deki sağlık altyapısının güçlü olmasına rağmen randevu sisteminde ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade etti. İlgar, "Evlerden ırak, kanser hastasına 120 gün sonraya MR randevusu veriliyor. Hastalar bize ulaşıyor. Biz de kurduğumuz iletişim kanallarıyla MR'ı o akşam ya da yarın yapıyoruz. Aslında doğru yapmıyoruz" dedi.

  • Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Gökhan İlgar, Türkiye'de sağlık altyapısına yapılan yatırımların önemli bir seviyede olduğunu belirtti.
  • Gökhan İlgar, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi başhekiminin 'Hastalarımızın yüzde 50'si hasta değil' dediğini aktardı.
  • Gökhan İlgar, kurdukları iletişim kanallarıyla kanser hastalarına verilen 120 gün sonraki MR randevusunu o akşam veya ertesi gün yaptıklarını söyledi.

Haberler.com stüdyosunda Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu olan Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanı Gökhan İlgar, İstanbul'un temel sorunları ve çözüm önerileri kapsamında sağlık sistemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İlgar, Türkiye'de sağlık altyapısına yapılan yatırımların önemli bir seviyede olduğunu belirterek, buna rağmen randevu sisteminde ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

"SORUNUN TEMEL KAYNAĞI AİLE HEKİMLİĞİ MEKANİZMASININ ETKİNLİĞİ"

Türkiye'deki sağlık yatırımlarını Avrupa ile kıyaslayan İlgar, Londra'da sınırlı sayıda MR cihazı bulunduğunu, buna karşın İstanbul'daki bazı kamu hastanelerinde çok daha fazla cihazın hizmet verdiğini söyledi. İlgar, randevu sistemindeki yoğunluğun temel nedenlerinden birinin aile hekimliği mekanizmasının yeterince etkin çalışmaması olduğunu ifade etti.

"HASTALARIN YÜZDE 50'Sİ HASTA DEĞİL"

Devlet hastanelerinin başhekimlerini ziyaret ettiğini ifade eden İlgar, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi üzerinden dikkat çekici bir örnek paylaştı. Hastanenin başhekimiyle yaptığı görüşmeye değinen İlgar, "Çam Sakura'nın başhekimi, 'Hastalarımızın yüzde 50'si hasta değil' dedi. Konya'nın Kulu ilçesindeki teyzem buradaki yeğenine geliyor. 'Çam Sakura yeni açılmış burada bir muayene olayım' diyor. Ama halbuki teyze hasta değil" diye konuştu.

"İLETİŞİM KANALLARIMIZLA 120 GÜN SONRAKİ MR'I O AKŞAM YAPTIRIYORUZ"

"Evlerden ırak. Kanser hastasına 120 gün sonraya MR randevusu veriyor" diyen İlgar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hastalar bize ulaşıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Kurduğumuz iletişim kanalları ile o MR'ı o akşam ya da yarın yapıyoruz. Doğru mu yapıyoruz? Doğru değil. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Vatandaşın derdi var. Biz, bize ulaşan herkese elimizi uzatıyoruz. Bana göre yanlış ama vatandaş bize ulaşmış artık."

