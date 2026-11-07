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Giresun'da kadın ve fonksiyonel üroloji çalıştayında 4 cerrahi operasyon yapıldı

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Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, Hacettepe kökenli uzmanların katılımıyla Kadın ve Fonksiyonel Üroloji Workshopu'na ev sahipliği yaptı. Giresun ve Ordu'dan hekimlerin katıldığı çalıştayda dört cerrahi operasyon yapıldı, hemşirelere de eğitim verildi.

Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı kökenli uzmanların katılımıyla Kadın ve Fonksiyonel Üroloji Workshopu'na ev sahipliği yaptı. Giresun ve Ordu'dan üroloji ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının katıldığı organizasyonda, teorik ve uygulamalı multidisipliner çalışmalar gerçekleştirildi. Güncel bilimsel bilgilerin klinik deneyimlerle buluşturulduğu çalıştay kapsamında dört farklı cerrahi operasyon da yapıldı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Naşide Mangır Bolat, aynı üniversitede uzmanlık eğitimlerini tamamlayan ve Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde görev yapan Üroloji Uzmanları Dr. Burhan Özdemir ve Dr. Hakan Keskin'in daveti üzerine Giresun'a geldi.

Kadın ve fonksiyonel üroloji alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı workshopta, farklı branşlardan hekimler bir araya gelerek bilimsel bilgi ve mesleki deneyimlerini paylaştı. Teorik sunumlar, vaka değerlendirmeleri ve ameliyathane ortamındaki cerrahi uygulamalarla desteklenen programda, eğitimin yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayıp doğrudan klinik pratiğe de yansıtıldı.

Teorik bilgi, klinik deneyim ve cerrahi uygulama bir arada

Workshop kapsamında güncel uluslararası literatür doğrultusunda idrar kaçırma, pelvik organ sarkması ve idrar yolu darlıkları başta olmak üzere kadın ve fonksiyonel ürolojiyi ilgilendiren hastalıkların tanı ve tedavi yöntemleri değerlendirildi. Vaka tartışmalarıyla desteklenen teorik eğitimlerde, farklı tedavi seçenekleri ve cerrahi yaklaşımlar üzerinde duruldu.

Programın uygulamalı bölümünde ise stres tipi idrar kaçırma, pelvik organ prolapsusu (pelvik organ sarkması) ve erkeklerde üretra (idrar kanalı) darlığına yönelik toplam dört cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Açık ve laparoskopik tekniklerin uygulandığı operasyonlarda hekimler, farklı cerrahi yöntemleri yerinde değerlendirme ve deneyim paylaşımında bulunma imkanı buldu.

Hekimlerin yanı sıra hemşirelere de eğitim verildi

Organizasyon kapsamında yalnızca uzman hekimlere değil, hastanede görev yapan üroloji hemşirelerine de eğitim verildi. Fonksiyonel üroloji hastalarının bakım, tedavi ve takip süreçlerine ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımının yapıldığı eğitimlerle sağlık ekibinin mesleki yetkinliğinin artırılması amaçlandı.Kadın cerrahların bilimsel ve mesleki birikimlerinin paylaşılmasının da öne çıktığı çalıştayda, farklı branşlardan sağlık çalışanlarının ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine katkı sunuldu.

"Eğitim hayat boyu devam etmeli"

Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Burhan Özdemir, mesleki gelişimin süreklilik gerektirdiğini belirterek, bilimsel toplantıların ve deneyim paylaşımının önemine dikkat çekti.

Özdemir, "Herkesi dinleyerek yeni şeyler öğrenmeye ve kendimizi daima geliştirmeye çalışıyoruz. Ne kadar tecrübeli cerrah da olsanız eğitim hayat boyu devam etmeli. Giresun ve Ordu'dan hekimleri bir araya getiren workshopun, üniversitelerde edinilen akademik birikim ile kamu hastanelerindeki klinik uygulamalar arasında köprü oluşturmaktadır. Farklı branşların iş birliği içerisinde çalışması hastaların tanı ve tedavi süreçlerine de katkı sunmaktadır.Giresun'da gerçekleştirilen organizasyon, teorik eğitimin klinik deneyim ve cerrahi uygulamalarla desteklendiği multidisipliner yapısıyla bölgesel sağlık hizmetlerinde bilimsel iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir buluşma oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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