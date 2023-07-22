Giresun'da düğünde kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
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Giresun'un Bulancak ilçesinde bir düğünde kalp krizi geçiren 75 yaşındaki Ahmet Aslan hayatını kaybetti. Olayda 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Aslan'ın öldüğü belirlendi. Aslan'ın evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde düğünde kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 75 yaşındaki Ahmet Aslan, bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğünde oynadığı sırada birden yere düştü.
Düğündekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Aslan'ın öldüğünü belirledi.
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Aslan'ın evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Sağlık