Giresun'da düğünde kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir düğünde kalp krizi geçiren 75 yaşındaki Ahmet Aslan hayatını kaybetti. Olayda 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Aslan'ın öldüğü belirlendi. Aslan'ın evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.