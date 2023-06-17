Geçerlilik süresi uzatılmış ilaç raporları için çağrı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, Sağlık Bakanlığı tarafından geçerlilik süresi uzatılmış ilaç kullanım raporlarının sürelerinin 30 Haziran'da sona ereceğine dikkat çekerek "Yaşanan büyük deprem felaketi ve hastaların kalan kısa sürede raporlarını hızlı bir şekilde yenileyemeyecek olması göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından kronik hastalığı olan hastaların rapor sürelerinin tekrar uzatılması ve Medula sistemine öncelikle işlenmesi gerekiyor. Eğer önlem alınmazsa hastalar çok büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalacaklar ve raporlarını yeniletemedikleri için kullandıkları ilaçlara ve tıbbi cihazlara ulaşamayacaklar" dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, Sağlık Bakanlığı tarafından geçerlilik süresi uzatılmış ilaç kullanım raporlarının sürelerinin 30 Haziran'da sona ereceğine dikkat çekerek "Yaşanan büyük deprem felaketi ve hastaların kalan kısa sürede raporlarını hızlı bir şekilde yenileyemeyecek olması göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından kronik hastalığı olan hastaların rapor sürelerinin tekrar uzatılması ve Medula sistemine öncelikle işlenmesi gerekiyor. Eğer önlem alınmazsa hastalar çok büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalacaklar ve raporlarını yeniletemedikleri için kullandıkları ilaçlara ve tıbbi cihazlara ulaşamayacaklar" dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, Sağlık Bakanlığı tarafından geçerlilik süresi uzatılmış ilaç kullanım raporlarının sürelerinin 30 Haziran'da sona ermesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saydan, açıklamasında şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı 15 Aralık 2022 tarihinde bir duyuru yayınlayarak bazı hayati öneme haiz ilaç raporlarının süresini 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatmıştı. Bunun üzerine SGK da süreyi uzatarak kronik hastalığı olan vatandaşlara yardımcı oldu. Kronik hastalıkları nedeniyle kullanmış oldukları ilaç ve tıbbi malzeme teminine ilişkin rapor süreleri 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

"ÖNLEM ALINMAZSA HASTALAR ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR İLE KARŞI KARŞIYA KALACAKLAR"

Yaşanan büyük deprem felaketi ve hastaların kalan kısa sürede raporlarını hızlı bir şekilde yenileyemeyecek olması göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından kronik hastalığı olan hastaların rapor sürelerinin tekrar uzatılması ve Medula sistemine öncelikle işlenmesi gerekiyor. Çünkü; raporlarını yenilemek isteyen hastalar, hastanelerden en erken 1.5-2 ay sonrasına randevu alabiliyorlar. İlgili uzman gerektiren ilaçların yazılması ve raporlarının çıkarılması konusunda da çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın gerekli düzenlemeleri bir an evvel yapması şart. Eğer önlem alınmazsa hastalar çok büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalacaklar ve raporlarını yeniletemedikleri için kullandıkları ilaçlara ve tıbbi cihazlara ulaşamayacaklar.

"HASTANELERDEKİ YOĞUNLUK BAŞA ÇIKILMAZ OLACAKTIR"

Vatandaşlarımıza üzülerek bildirmek isteriz ki, Sağlık Bakanlığı ve SGK gerekli düzenlemeyi bir an önce yapmadığı takdirde süresi uzatılmış raporları ile 30 Haziran'dan itibaren eczanelerimizden bu tür ilaçlarını yeterli sayıda ya da hiç alamayacaklar. Ülkemizde kronik hastalıklara sahip yaklaşık 30 milyon civarında hasta ve bu hastalara ait 80 milyon tekil rapor sistemlerde işlem görüyor. Zaten bu hastaların hepsinin hastanelere başvurması bile yeterince sıkıntı yaratacak ve hastanelerdeki yoğunluk başa çıkılmaz olacaktır. Sendika olarak, raporlu vatandaşlarımıza yaşanan bu durumun eczanelerimizden kaynaklanmadığını bildirmek istiyor ve ilgili kurumların yani Sağlık Bakanlığı ve SGK'nın son güne bırakmadan gerekli düzenlemeyi yapmasını bekliyoruz."