Op. Dr. Oğur: 'Gebelikte yüzme güvenli ancak her anne adayı için uygun olmayabilir'

Normal seyreden gebeliklerde yüzmenin hem anne hem de bebek için güvenli ve faydalı bir egzersiz olduğuna dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Merih Oğur, bazı riskli gebeliklerde ise deniz ve havuzun önerilmediğini söyledi.

Normal seyreden, düşük riskli gebeliklerde denize ve havuza girmenin genel olarak güvenli olduğunu belirten Medical Park Seyhan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Op. Dr. Merih Oğur, "Yüzme gebelik döneminde önerilen en ideal egzersizlerden biridir. Suyun kaldırma kuvveti sayesinde eklemlere binen yük azalır, anne adayının hareket etmesi kolaylaşır ve dolaşım desteklenir" dedi.

Ancak her gebelikte aynı önerinin geçerli olmadığını vurgulayan Op. Dr. Oğur, "Erken doğum tehdidi, plasenta previa, aktif vajinal kanama, su kesesinin açılması, rahim ağzı yetmezliği, kontrolsüz hipertansiyon, preeklampsi, ciddi kalp ve akciğer hastalıkları ile aktif vajinal enfeksiyonu bulunan gebelerde yüzme önerilmeyebilir. Özellikle su kesesi açılmış gebelerde enfeksiyon riski nedeniyle havuz ve deniz kesinlikle önerilmez" diye konuştu.

"Yüzme anne adayına birçok fayda sağlıyor"

Yüzmenin gebelikte yapılabilecek en güvenli aerobik egzersizlerden biri olduğunu ifade eden Op. Dr. Oğur, "Yüzme, bel ve sırt ağrılarını azaltabilir, bacak ödemini hafifletebilir, dolaşımı destekleyebilir ve aşırı kilo alımını önlemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda uyku kalitesini ve ruh halini olumlu etkiler. Yaz aylarında ise suyun serinletici etkisi sayesinde vücut sıcaklığının dengelenmesine katkı sağlayarak, sıcak stresini azaltır" ifadelerini kullandı.

"Havuz sonrası gelişen şikayetleri önemseyin"

Havuz veya deniz sonrasında gelişen vajinal kaşıntı, yanma ya da akıntının ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Oğur, "Bu belirtiler vajinal mantar enfeksiyonu, bakteriyel vajinozis, idrar yolu enfeksiyonu veya klora bağlı tahrişin habercisi olabilir. Özellikle kötü kokulu, sarı ya da yeşil renkli akıntı, yoğun kaşıntı, idrar yaparken yanma, ateş ve alt karın ağrısı gibi belirtiler varsa mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurulmalıdır. Gebelikte kendi kendine ilaç kullanılması doğru değildir" dedi.

"Islak mayo enfeksiyon riskini artırabilir"

Anne adaylarının hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Oğur, "Islak mayo ile uzun süre kalmak mantar enfeksiyonu gelişimini kolaylaştırabilir. Sudan çıktıktan sonra kuru mayo giyilmeli, mümkünse duş alınmalı, pamuklu iç çamaşırı tercih edilmeli, çok dar mayo ve bikini kullanılmamalı, ortak havlu kullanılmamalı ve vajinal duş yapılmamalıdır. Bu basit önlemler enfeksiyon riskini azaltmada oldukça etkilidir" diye konuştu.

"Yüksek riskli gebeliklerde karar kişiye özel verilmeli"

Yüksek riskli gebeliklerde standart bir öneri yapılamayacağını belirten Op. Dr. Oğur, "Rahim ağzı belirgin kısa olanlarda, erken doğum tehdidi bulunanlarda, plasenta previa nedeniyle kanaması olanlarda, su kesesi açılmış gebelerde ve aktif enfeksiyonu bulunan anne adaylarında yüzme önerilmez. Bu hastalarda karar mutlaka gebeliği takip eden kadın doğum uzmanı tarafından verilmelidir" dedi.

"Günün en sıcak saatlerinde güneşe çıkmayın"

Gebelikte vücut ısısının fizyolojik olarak arttığını hatırlatan Oğur, sıcak havaların dehidratasyon, tansiyon düşüklüğü, bayılma, ısı stresi ve rahim kasılmalarında artışa neden olabileceğini söyledi. Anne adaylarına günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında güneşe çıkmamalarını öneren Op. Dr. Oğur, "Bol su tüketilmeli, açık renkli kıyafetler tercih edilmeli, geniş kenarlı şapka kullanılmalı ve gebelikte kullanıma uygun mineral filtreli güneş koruyucular tercih edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Bu belirtiler normal kabul edilmemeli"

Yüzme sonrasında görülebilecek bazı belirtilerin acil değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Oğur, "Vajinal kanama, su gelmesi veya sürekli sıvı sızıntısı, düzenli rahim kasılmaları, şiddetli karın ağrısı, bebeğin hareketlerinde belirgin azalma, ateş, şiddetli baş ağrısı, görme bulanıklığı, nefes darlığı ve kötü kokulu vajinal akıntı erken doğum, enfeksiyon veya gebeliğe bağlı ciddi komplikasyonların habercisi olabilir. Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı