Gebelere egzersiz uyarısı

MALATYA - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Şeyma Çolak Yüksek, gebelik aşamasında yapılan egzersizlerin doğum sürecini kolaylaştırdığını ifade etti.

Malatya- Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Şeyma Çolak Yüksek, gebelik aşamasında yapılan egzersizlerin doğum sürecini kolaylaştırdığını söyledi.

Düzensiz bir egzersiz hayatı bulunmayan kadınların gebelik sürecinde çeşitli olumsuzluklarla karşılaşmalarının kaçınılmaz olduğunu ifade eden, Yüksek, "Gebe hastalarımıza en başta beslenme ve hayat tarzı değişiklikleri öneriyoruz. Egzersizde hayat tarzı değişikliklerin başında yer alıyor. Gebelikte gerek hormonların gerek kilo alımının haftalar ilerledikçe artmasıyla vücutta bazı değişiklikler gerçekleşiyor. Daha öncesinde spor yapmamış fiziksel aktivitesi kısıtlı kadınlarda bu değişimler problemlere sebep olabiliyor. Düzensiz bir egzersiz hayatı bulunmayan yada fiziksel olarak kas ve eklemlerinde problem olan kadınlar gebe kaldıklarında hormonların etkisiyle gevşeyen eklem bağları ve kasların bunu karşılayamaması vücut ağırlığının artması nedeniyle vücut duruşunun bozulması, belde ağrılara da neden olmaktadır" dedi.

"Egzersizler doğumu kolaylaştırıyor"

Gebelik sonrası egzersizin tipinin değiştiğini kaydeden Yüksek, "Daha çok germe hareketleri, kastları kuvvetlendirecek hareketler, karın içi basıncı arttırmayan pilates özellikle önerdiğimiz egzersizlerdir. Risksiz gebelerde daha önce ortopedi problemleri olmayan hem de gebeliğin riskli olmadığı hastalara ilk üç ayında itibaren egzersizler öneriyoruz. Bu egzersizler gebelere yönelik olmalı ve yetkin kişiler tarafından verilmeli. Online egzersiz eğitimleri var bunları kesinlikle önermiyoruz. Özellikle gebeliğin son üç ayında hem doğumu kolaylaştırması hem doğum sonrası süreçte annenin artan fiziksel aktiviteye uyumu sağlaması amacıyla kısa yürüyüşler önermekteyiz. Genellikle sıkıntıları olmayan gebelerde egzersizler doğumu kolaylaştırıyor" diye konuştu.