Gazze'den 61 hasta daha Türkiye'ye gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den 61 hastanın daha Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde de 27 kanser hastası Türkiye'ye getirilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den 61 hastanın daha Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

GAZZELİ HASTALAR TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken, Türkiye Gazzelilere umut olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den 61 hastayla 49 refakatçinin daha Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

BAKAN KOCA: 61 HASTANIN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ PLANLANIYOR

Bakan Koca sosyal medyadaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "61 hastayla 49 refakatçinin daha Gazze'den Mısır'a geçişi bu akşam sağlandı. Geceyi El-Ariş'te hastanede geçirecek olan hastaların sabah uçakla Ankara'ya getirilmesi planlanıyor. Gazzeli her hastanın tedavisi kardeşlerimize ve yaralanmış insanlık vicdanına karşı görevimizdir."

27 KANSER HASTASININ TEDAVİSİNE ANKARA'DA BAŞLANDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Gazzeli kanser hastaları ve refakatçileri Türkiye'ye nakledilmişti. 27 hasta tedavilerine başlanmak üzere ambulanslarla Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilmişti.