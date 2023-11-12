Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin ardından Al Quds Hastanesi de hizmet dışı kaldı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de 11 binden fazla kişiyi katletti. Bölgede yaralıların tedavi olmasını da engelleyen İsrail'in saldırıları sonrası Şifa Hastanesi'nin ardından Al Quds Hastanesi de hizmet dışı kaldı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Hizmetlerin durdurulması, mevcut yakıtın tükenmesi ve elektrik kesintisinden kaynaklanmaktadır." denildi.

Filistin Kızılayı, Gazze'de Şifa Hastanesi'nin ardından Al Quds Hastanesi'nin de hizmet dışı kaldığını duyurdu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Filistin Kızılayı Gazze'deki Al Quds Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığını ve artık faaliyet göstermediğini duyurmaktadır. Hizmetlerin durdurulması, mevcut yakıtın tükenmesi ve elektrik kesintisinden kaynaklanmaktadır. Sağlık personeli, korkunç insani koşullar ve tıbbi malzeme, gıda ve su sıkıntısı nedeniyle geleneksel tıbbi yöntemlere geri dönerek bile hastalara ve yaralılara bakım sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir" denildi.

"ULUSLARARASI TOPLUMA YAPILAN ÇAĞRILAR SONUÇSUZ KALMIŞTIR"

Örgüt, uluslararası topluma haftalardır yapılan çağrıların sonuçsuz kaldığını belirterek, "Önleme çabalarına rağmen bu kritik noktaya ulaşmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir haftadır süren kuşatma ve beş günlük iletişim ve internet kesintisi nedeniyle acil uluslararası yardım için defalarca yapılan çağrılar sonuçsuz kalmıştır. Hastane, devam eden İsrail bombardımanı altında kendi başının çaresine bakmak zorunda bırakılmış olup, sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş siviller için ciddi risk oluşturmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"ULUSLARARASI TOPLUM SORUMLUDUR"

Filistin Kızılayı, sağlık sisteminin çökmesinden Cenevre Sözleşmesini imzalayan taraflar ve uluslararası toplumu sorumlu tutarak, "Filistin Kızılayı, sağlık sisteminin tamamen çökmesinden ve bunun sonucunda ortaya çıkan vahim insani koşullardan uluslararası toplumu ve Cenevre Sözleşmesini imzalayan tarafları sorumlu tutmaktadır. Uluslararası sağlık ve yardım kuruluşlarını Gazze ve kuzey bölgelerine acilen gerekli yardımı sağlamaya, sağlık hizmetlerini sürdürmeye ve kalan hastaneleri desteklemeye çağırıyoruz" dedi.