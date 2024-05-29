İhtiyaç Haritası ile Kanser Savaşçıları Derneğinin AstraZeneca Türkiye'nin desteğiyle yürüttüğü "Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi" kapsamında, Gaziantep'te meme kanseri farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Gaziantep Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, Kanser Savaşçıları Derneğinin gönüllü hekimi Alper Aytekin tarafından 100'ün üzerinde kadına meme kanseri farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimde kadınlar, meme kanseri görülme sıklığı, başlıca risk faktörleri, erken tanının önemi, meme kanseri tarama ve elle muayene gibi konularda bilgilendirildi.

Kanser Savaşçıları Derneği Genel Sekreteri Aslı Ortakmaç, gazetecilere, 4 ilde yaptıkları eğitimle 800 civarında kadına ulaştıklarını ve kanser taraması yaptıklarını söyledi.

Meme kanserinin kadınlarda görülen en sık kanser türü olduğunun altını çizen Ortakmaç, şunları kaydetti:

"Dünya ve Türkiye'de 8 kadından birisinin meme kanseri olma riski var. Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır ama bunu bilmek yeterli olmuyor ve harekete geçmek gerekiyor. Kadınların kendilerini muayene etmeleri, yılda bir kere ultrasona girmeleri, 40 yaşından sonra ise yılda bir kez mamografi çekilmesi lazım. Çünkü meme kanserinde, erken tanı şansı kaçırılırsa maalesef çok daha ileri seviyelerde tanı alınabiliyor. Erken ve zamanında teşhisin ardından kadınlar tedavilerini olduktan sonra sağlıklı şekilde hayatlarına devam edebilir. Sosyoekonomik bakımdan bu eğitimleri almaları güç olan kadınlar için eğitimler çok önemli. Bu nedenle ulaşabildiğimiz kadar kadına ulaşmayı istiyoruz."

"Eğitimi alan kadın annesine, kızına, komşusuna anlatabiliyor"

İhtiyaç Haritası Saha ve Operasyon Koordinatörü Zafer Kapusuz da deprem bölgesindeki kadınlara ulaşmayı hedeflediklerini, Gaziantep'in ardından Adıyaman'a gideceklerini belirtti.

Kapusuz, "Bu işin bir çarpan etkisi var. Eğitimi alan kadın annesine, kızına, komşusuna anlatabiliyor. 800 kadına eğitim veriyoruz ama çarpan etkisiyle bu belki de 8-10 bin kadına ulaşacak. Tabii Türkiye'nin her ilinde, bölgesinde kadınlara ulaşmaya çalışacağız." dedi.

Doktor Alper Aytekin de kanser hastaları ve teşhis konularında yanlış algının bulunduğunu dile getirdi.

Söz konusu eğitimlerin bu algının yıkılması için önemli olduğunu vurgulayan Aytekin, "Meme kanseri erken tanıyla tamamıyla tedavi edilebilir bir hastalıktır. Dünyadaki ile Türkiye'deki meme kanseri oranı birbirine yakın. Şu anda kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseridir. Ülkemizde de böyle dünyada da böyle. Böylesine sık görülen kanserde de bu şekildeki organizasyon önemli hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimlerin ardından kadınlara kanser taraması yapıldı.