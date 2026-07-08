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Gaziantep'te yerli ve milli OED cihazları vatandaşların kullanımına sunuldu

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Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen yerli Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları, Gaziantep'teki dört farklı noktaya yerleştirilerek vatandaşların ani kalp durmalarında ilk müdahale yapabilmesi sağlandı.

Sağlık Bakanlığı ile ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen yerli ve milli Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları, Gaziantep'te vatandaşların kullanımına sunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, ani kalp durmalarında olay yerinde ilk müdahalenin daha hızlı yapılabilmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında OED cihazları, Balıklı Durağı, Üniversite Meydanı, Millet Bahçesi ve Anneler Parkı'na yerleştirildi.

Hastanın kalp ritmini otomatik olarak analiz eden cihazlar, elektrik şoku gerekip gerekmediğini belirleyerek gerekli durumlarda kullanıcıyı Türkçe sesli yönlendirmelerle adım adım bilgilendiriyor. İlk yardım bilgisine sahip vatandaşlar, cihazlar sayesinde sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar güvenli şekilde müdahalede bulunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, ani kalp durmalarında geçen her dakikanın müdahalenin başarısını doğrudan etkilediğini belirtti.

Şahin, "Sağlık ekiplerimiz olay yerine ulaşıncaya kadar vatandaşlarımızın doğru ekipmanla müdahale edebilmesi büyük önem taşımaktadır. Şehrimizin yoğun kullanılan noktalarına yerleştirilen OED cihazları, acil sağlık hizmetlerimizin sahadaki gücünü destekleyen önemli bir uygulamadır." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak toplumun ilk yardım konusunda bilinçlenmesine önem verdiklerini vurgulayan Şahin, her yıl sertifikalı ilk yardım ve farkındalık eğitimleri düzenlediklerini, ilk yardım bilincini artırarak daha güvenli bir yaşam kültürünün oluşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
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