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Gaziantep'te Osmanlı döneminden kalma hastanede 108 böbrek nakli gerçekleştirildi

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Osmanlı dönemi kayıtlarında yaklaşık 500 yıl önce böbrek ameliyatının gerçekleştirildiği yer olan Gaziantep'te kurulan Kahraman Eruslu Böbrek Nakli Hastanesi'nde 10 ayda 108 böbrek nakli gerçekleştirildi. Sağlık turizmine de hizmet eden hastanede 55 yatak, 7 yoğun bakım ünitesi ve 3 ameliyathane bulunuyor.

Osmanlı dönemi kayıtlarında yaklaşık 500 yıl önce böbrek ameliyatının gerçekleştirildiği yer alan Gaziantep'te kurulan Kahraman Eruslu Böbrek Nakli Hastanesi'nde hastalar sağlığına kavuşmaya devam ediyor.

Ekim 2023'te hasta kabulüne başlayan hastanede 10 ayda 108 böbrek nakli gerçekleştirildi.

Sağlık turizmine de hizmet eden hastanede 55 yatak, 7 yoğun bakım ünitesi ve 3 ameliyathane bulunuyor.

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, AA muhabirine, merkezin bölgeye hitap ettiğini ve hastalara konforlu bir hastane ortamı sunduklarını söyledi.

Doğu, Güneydoğu ve Ortadoğu'dan hastaları merkezde ağırladıklarını ifade eden Balat, "Ekim 2023'ten bu yana 108 başarılı böbrek nakli gerçekleştirildi. Gurur duyulacak bir sayı. Mart ve mayıs aylarında Türkiye'de ilk sıraya çıktık ve en çok tercih edilen merkezlerden biri olduk." dedi.

"Hekim ve hasta hakları o dönemde garantiye alınıyor"

Prof. Dr. Balat, Ayıntap Şer'iyye Sicili'nde yer alan bilgilere göre kentte 1539 yılında böbrek ameliyatının yapıldığını aktararak, şunları söyledi:

"Geçmişe döndüğümüzde Osmanlı döneminde İstanbul tıp alanında çok aktif ama Anadolu'da tıp ise Sivas, Kayseri ve Gaziantep'teki kayıtlardan anlaşılıyor. Gaziantep konumu itibarıyla o dönemde kültür, sanayi ve ilimde iyi bir yerde.

Gaziantep'te o dönem Nazar oğlu Hekim Budak, ameliyat yapabilen hekimdir. Budak Hekim, hastayla birlikte kadıya gidiyor ve (kayıtlarda) şu ifade yer alıyor, 'Oğlumun kasığında bir taş var. Hekim, bu taşın yarılarak çıkarılması gerektiğini söyledi. Bizden 4 altın istedi, biz birini verdik kendisi de üçünü bağışladı, Allah razı olsun. Bu cerrahi işlem sırasında oğluma bir şey olursa ben hekimden şikayetçi olmayacağım.' diyor. Bu 4 şahit eşliğinde yapılıyor. Bu bize çok önemli bilgiler veriyor. Avrupa'da gündeme gelen hastayı ve hekimi koruyan Onam Formu'nun kentte o dönemde kayıtlarda olduğunu görüyoruz. Hekim ve hasta hakları o dönemde garantiye alınıyor ve bu hukuk önünde yapılıyor. Bu kadim topraklarda aslında ahde vefanın göstergesidir."

Kendisinin de Gaziantepli olduğunu ve yaklaşık 500 önce yapılan ameliyatın kendisini gururlandırdığını belirten Balat, kentin bölgeye hitap ettiğini aktardı.

Balat, "Şehrine hizmet eden bir hekim olarak yüzyıllar öncesinde burada gerçekten başarılı cerrahi operasyonları yapmış hekimlerin bulunması bizi gururlandırıyor. Yıllar sonra burada bir böbrek nakil olması aslında bir ahde vefanın önemli bir göstergesidir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sağlık

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