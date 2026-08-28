Gaziantep'te 20 Kiloluk Tümör Başarıyla Alındı

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla bir kadının karın bölgesinden yaklaşık 20 kilogramlık tümör çıkarıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, üç yıl önce farklı bir merkezde karın boşluğunun arka kısmındaki yağ dokusunda ortaya çıkan nadir ve kötü huylu doku kanseri nedeniyle ameliyat edilen 46 yaşındaki Selma Gök, tümörün yeniden ortaya çıkmasının ardından tekrar sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Karnında giderek artan şişkinlik nedeniyle bulantı ve kusmanın yanı sıra yemek yiyememe gibi sorunlarla da karşılaşan hasta, tümörün sol bacağa doğru ilerlemesi nedeniyle sinir basısına bağlı yürüme güçlüğü ve topallamayla da yüzleşti.

Gaziantep Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Muhammed Tahir Akça tarafından gerçekleştirilen operasyonla Gök'ün karın bölgesini neredeyse tamamen dolduran ve sol bacağına kadar uzanan, ağırlığı yaklaşık 20 kilogram gelen tümör başarıyla çıkarıldı.

Kitlenin 53x30 santimetre boyutlarında olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tümörün sol böbreği tamamen sarması nedeniyle büyük kitleyle birlikte sol böbrek de çıkarılırken, karın bölgesinin farklı alanlarında bulunan çok sayıda daha küçük tümör de cerrahi olarak temizlendi. Tümörün sol bacağa uzanan yaklaşık 12 santimetrelik bölümü de çıkarılarak sinir üzerindeki baskı ortadan kaldırıldı. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen bu operasyonla, hastanın yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen tümör yükü ortadan kaldırılırken, sinir basısına bağlı yürüme problemi ve karın içi basıya bağlı beslenme güçlüğü de giderilmiş oldu."

Kaynak: AA