Yeşilay tarafından pilot il seçilen Gaziantep'te, 14 kurumun işbirliğiyle yürütülen "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında bir yılda 220 bin kişiye ulaşıldı, 37 bin kişiye bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Geçen yıl başlatılan seferberlik kapsamında toplumun farklı kesimlerine yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Mahalle ve sokak ziyaretlerinin yanı sıra esnafla da bir araya gelen ekipler, üniversite öğrencileri, ebeveynler ve kamu çalışanlarına bağımlılık türleri, korunma yolları ve tedavi imkanları hakkında bilgi veriyor.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 10 bin 100 esnaf ziyaret edilirken, 37 bin kişiye de bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Haluk Şen, AA muhabirine, seferberlikle Yeşilay'ın çalışmalarını daha geniş kitlelere tanıtmayı ve bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kurumlar arası işbirliğiyle geniş kitlelere ulaştıklarını belirten Şen, şöyle konuştu:

"Bağımlılık bir kader değildir, bunun bir kurtuluşu vardır ve bu seferberlikte bunu sahada güzelce yansıttık. Geri dönüşlerimiz çok iyi oldu. Çünkü sigara bağımlılığından tutun da alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığı, teknoloji bağımlılığına karşı halkımızı bilinçlendirerek tedavi yollarını gösterdik aslında. Sahaya indikten sonra özellikle Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve Oya Bahadır Yüksel Kliniğimize müracaatlar arttı."

Seferberliğin devam edeceğini ve kentin her noktasında vatandaşlarla buluşmayı hedeflediklerini dile getiren Şen, saha çalışmalarında esnafı da bağımlılıkla mücadelenin parçası haline getirdiklerini ifade etti.

220 bin kişiyle temas sağlandı

Şen, "Şu ana kadar 220 bin insanımıza direkt temas sağladık. Yine gezilerimizde esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımızı bir nevi Yeşilay elçisi, bağımlılıkla mücadele elçisi olarak gördük ve 10 bin 100 esnafımıza ulaşarak bu projeyi anlattık. Ayrıca 37 bin kişiye bağımlılık eğitimi verdik." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Özer de kentte yürütülen çalışmaların diğer illere örnek olduğunu belirtti.

Başka illerden belediye personelinin çalışmaları yerinde incelemek üzere Gaziantep'e geldiğini aktaran Özer, "Bağımsızlık Seferberliği ile beraber Yeşilay ile yapmış olduğumuz ortak çalışmaları da gözetleyerek kendi illerinde de bunu nasıl yapabileceklerinin aslında bir altyapısını gördüler. Biz de örnek, rol model olduğumuz için bu konuda mutluyuz." dedi.

Özer, Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele merkezlerinin sayısını artırma konusunda ortak görüşte olduğunu belirterek, seferberlik sonrasında Yeşilay'a başvuruların artması nedeniyle ikinci bir şubenin açılacağını bildirdi.

Saha çalışmalarında görev alan psikolog Merve Nacar ise vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

İnsanların bağımlılık hakkında çaresiz ve negatif bakış açısına sahip olduğunu dile getiren Nacar, "O kişilere doğrudan ulaşmak, aslında bu bağımlılık denilen hastalığın çaresiz ya da çözümü olmayan bir hastalık olmadığını anlatmak, bu konuda onlara destek sağlamak bize kendimizi çok iyi hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA