Gaziantep Şehir Hastanesi'nde açılan üniteyle yoğun bakım 293 yatağa çıktı

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Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 'Üçüncü Basamak Erişkin Genel Yoğun Bakım Ünitesi' açılarak yoğun bakım kapasitesi 293 yatağa çıkarıldı.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve yoğun bakım ihtiyacı bulunan hastalara daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla hastanede 15 yataklı Üçüncü Basamak Erişkin Genel Yoğun Bakım Ünitesi açıldı. Açılan yeni yoğun bakım üniteleriyle hastaların yoğun bakım hizmetlerine erişiminin hızlandırılması ve acil serviste yoğun bakım yatağı bekleme sürelerinin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü Şahin yeni üniteyi inceledi

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, yeni açılan yoğun bakım ünitesini ziyaret ederek Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yoğun bakım hizmetlerinde kapasite artışının önemine değinen Dr. Şahin, "Yoğun bakım ihtiyacı bulunan hastalarımızın gerekli müdahalelerin ardından en kısa sürede uygun yoğun bakım ünitesine alınması ve tedavilerinin kesintisiz sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Yeni açılan ünitelerimizle hastalarımızın yoğun bakım hizmetlerine erişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Yoğun bakım 293 yatağa ulaştı

Açılan yeni üniteyle birlikte Gaziantep Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım kapasitesi 90 çocuk ve yeni doğan, 203 erişkin olmak üzere toplam 293 yatağa ulaştı. Gerçekleştirilen kapasite artışıyla yoğun bakım ihtiyacı bulunan hastaların uygun tedavi ünitelerine daha hızlı erişmesi ve acil serviste yoğun bakım yatağı bekleme sürelerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı