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Filistin Kızılayı, Gazze'deki Sahra Hastanesinde 56 Bin Yaralıya Hizmet Verdi

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Filistin Kızılayı, Gazze'deki Al-Quds hastanesindeki sağlık ekiplerince kurulan sahra hastanesinde 56 bin yaralı ve hastaya hizmet verildiğini duyurdu. Örgüt, hastaneden yaralı kadın ve çocukların görüntülerini de paylaştı.

Filistin Kızılayı, Gazze'deki Al-Quds hastanesindeki sağlık ekiplerince kurulan sahra hastanesinde 56 bin yaralı ve hastaya hizmet verildiğini duyurdu. Örgüt, hastaneden yaralı kadın ve çocukların görüntülerini de paylaştı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Filistin Kızılay Derneği tarafından Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta işletilen Al-Quds Sahra Hastanesi, tıbbi hizmetlere erişimi kısıtlı olan binlerce yerinden edilmiş hastaya sağlık hizmeti sunuyor. Bugüne kadar yaklaşık 56 bin hasta ve yaralı bu hizmetlerden yararlandı" denildi.

Örgütün sahra hastanesi içinden paylaştığı görüntülerde, çok sayıda kadın ve çocuğun tıbbi hizmet aldığı görüldü.

İSRAİL'İN TEHDİTLERİ SONUCU HAN YUNUS'A TAŞINDI

Sahra hastanesinde görev yapan Dr. Nafith Al-Qarm, hastanenin ilk olarak Refah'ta kurulduğunu ancak İsrail'in tehditleri sonucu Han Yunus'a taşındığını söyledi. Al-Qarm, yaptığı açıklamada, "Al-Quds Hastanesi'nden ayrıldıktan sonra halka hizmet vermek ve Filistin Kızılayı tarafından sağlanan hizmetleri devam ettirmek amacıyla kurulmuştur. Al-Quds Hastanesi başlangıçta Refah'ta, Mawasi bölgesinde kurulmuştu. İsrail'in Refah'a yönelik tehditlerinin ardından Han Yunus'a taşındı. Al-Quds Sahra Hastanesi, her gün çok sayıda hasta ve yaralı kabul eden acil servis de dahil olmak üzere birçok bölüm içermektedir. Sadece acil servise her gün 350 ila 400 arasında hasta kabul edilmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Filistin Kızılay Sahra Gazze Sağlık Güncel Haberler

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