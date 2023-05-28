Fethiye'de esnaf, turistlere doğal çörek otu yağı satışı yaparak yardımcı oluyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir esnaf hemoroit ve bağırsak sorunu olan turistlere yardımcı olabilmek adına her hafta Cuma günleri üretici pazarında tezgah açıyor. Turist müşterilerine, tezgahına astığı İngilizce yazılarla seslenmeye çalışan Mehmet Ali Borucu, geçmişten günümüze tıbbi aromatik bitkilerle bazı rahatsızlıkları gidermeye çalıştığını belirtti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir esnaf hemoroit ve bağırsak sorunu olan turistlere yardımcı olabilmek adına her hafta Cuma günleri üretici pazarında tezgah açıyor. Turist müşterilerine, tezgahına astığı İngilizce yazılarla seslenmeye çalışan Mehmet Ali Borucu, geçmişten günümüze tıbbi aromatik bitkilerle bazı rahatsızlıkları gidermeye çalıştığını belirtti.

Fethiye'de Cuma günleri açılan üretici pazarında tezgah açarak soğuk sıkım çörek otu yağı satışı yapan Mehmet Ali Borucu, geçmişten günümüze bitkilerin tıbbi alanda çokça kullanıldığını belirterek çörekotunun pek çok rahatsızlığa iyi geldiğini belirtti. Cuma pazarında çörekotu yağının yanında susam, ketem tohum, kantaron, kekik, elma yağı satışı da yapan Borucu, satışını yaptığı yağların faydalarını tezgah çadırına astığı İngilizce afişlerle turistlere anlatmaya çalışıyor. Afişlerinde çörekotu yağının özellikle insanları ciddi derece rahatsız eden basur rahatsızlığına iyi geldiğini anlatmaya çalışan Borucu, "Susam, ketem tohum, kantaron, kekik, elma yağları ve doğal çeşitlerimiz mevcut. Hepsini kendim yapıyorum. Çörek otu yağı, şişkinlik, kabızlık, mide ve bağırsak sorunlarına iyi gelmektedir. Bunu halkımız da bilir. Tamamen kendi ürünüm. Soğuk pres tekniğiyle sıvı hale getiriyoruz. Fiyatlar 50 TL ile başlıyor, çeşidine ve gramajına göre fiyatları değişiyor" diyerek yaptığı iş ile insanlara faydalı olmaya çalıştığını belirtti. - MUĞLA