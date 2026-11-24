Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Safa Heybet, engelli ve felçli bireylerin yemeklerini başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan tüketebilmesini kolaylaştırmak amacıyla "Kontrafork" adlı bir aparat geliştirdi. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafında "faydalı model" onayı alan buluş, özellikle inme sonrası vücudunun bir tarafında hareket kaybı yaşayan bireylerin tek elle yiyeceklerini parçalayabilmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Safa Heybet, "Günlük yaşamın en temel ihtiyaçlarından biri olan yemek yemek, engelli ve felçli bireyler için önemli bir güçlüğe dönüşebiliyor. Özellikle inme sonrası vücudunun bir tarafında hareket kaybı yaşayan kişiler, çatal ve bıçağı aynı anda kullanamadıkları için yemek sırasında başkalarının yardımına ihtiyaç duyabiliyor. Bu soruna çözüm sunmak amacıyla geliştirdiğimiz Kontrafork adlı yardımcı aparat, engelli ve felçli bireylerin günlük yaşamda bağımsızlığını desteklemeyi amaçlıyor" dedi.

Rehabilitasyonda temel hedeflerden birinin bireyin günlük yaşam aktivitelerini mümkün olduğunca bağımsız gerçekleştirmesini sağlamak olduğunu belirten Heybet, "Yemek yemek yalnızca beslenme ihtiyacının karşılanması değildir. Kişinin kendi yemeğini yiyebilmesi, kişisel bağımsızlığını koruması, sosyal yaşama katılması ve kendine olan güvenini sürdürmesi açısından da büyük önem taşıyor. Ancak özellikle hemipleji nedeniyle vücudunun bir tarafında hareket kaybı yaşayan bireyler, yemeklerini parçalamakta ciddi zorluklarla karşılaşabiliyor" dedi.

"Basit ve işlevsel bir çözüm geliştirmek istedim"

Tek elle yemek yemenin özellikle bazı yiyeceklerde güçleştiğine dikkat çeken Heybet, "Örneğin haşlanmış bir patatesi çatalın kenarıyla parçalamak mümkünken, haşlanmış et gibi lifli yapıya sahip yiyecekleri tek elle parçalamak oldukça zordur. Çünkü normalde bir elin çatalla yiyeceği sabitlemesi, diğer elin ise bıçakla kesmesi gerekir. Kontrafork fikri de tam olarak bu sorundan ortaya çıktı. Engelli ve felçli bireylerin, ikinci bir ele ihtiyaç duymadan yiyeceklerini parçalayabilmelerine yardımcı olacak basit ve işlevsel bir çözüm geliştirmek istedim" ifadelerini kullandı.

"Üç farklı uzunlukta çatal ucuyla yiyeceklerin parçalanmasını kolaylaştırıyor"

Geliştirdiği aparatın çalışma prensibini anlatan Heybet, Kontrafork'un tabağa yerleştirilen ve kullanıcının elindeki çatala destek olan bir sistem olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kontrafork'un üzerinde farklı uzunluklarda üç adet çatal ucu bulunuyor. Bu uçlar, yiyeceğin sabitlenmesine ve parçalanmasına yardımcı olacak şekilde tasarlandı. Kullanıcı, elindeki çatalla yiyeceği aparata doğru yönlendirerek iki çatalın birlikte çalışmasına benzer bir mekanizmadan yararlanıyor. Böylece özellikle haşlanmış et gibi yumuşak ancak lifli yiyeceklerin daha küçük parçalara ayrılması kolaylaşıyor. Aparatın manyetik bağlantı sistemi sayesinde uygun şekilde tasarlanmış tabağa sabitlenmesi ve ihtiyaç duyulduğunda çıkarılması mümkün. Paslanmaz çelik yapısı ve çıkarılabilir olmasıyla kullanım ve temizlik kolaylığı sağlamasını da amaçladık."

"Bazen küçük bir yardımcı araç, bireyin yaşamında önemli bir fark oluşturabilir"

Kontrafork'un yalnızca inme nedeniyle felç geçiren bireyler için değil, tek elini etkin şekilde kullanabilen ancak diğer kolunda veya elinde hareket kısıtlılığı bulunan farklı engel gruplarındaki bireyler için de yardımcı bir seçenek olabileceğini söyleyen Heybet, ürünün kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Heybet, "Bu tasarımda benim için önemli olan, karmaşık bir teknoloji geliştirmekten çok, gerçek bir günlük yaşam sorununa uygulanabilir bir çözüm bulmaktı. Çünkü rehabilitasyonda bazen çok küçük bir yardımcı araç, bireyin günlük yaşamında önemli bir fark oluşturabilir. Elbette her bireyin fiziksel kapasitesi ve ihtiyaçları farklıdır. Bu nedenle yardımcı ürünlerin kişiye uygunluğu değerlendirilmelidir" diye konuştu.

"Bağımsızlık yalnızca yürüyebilmek değildir"

Buluşun engelli ve felçli bireylerin yaşam kalitesine katkı sunmasını hedeflediğini ifade eden Heybet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu buluşun benim açımdan en önemli tarafı, bireyin bir başkasından yardım istemeden yemek yiyebilmesine katkı sağlayabilecek olmasıdır. Çünkü bağımsızlık, yalnızca yürüyebilmek veya bir yerden başka bir yere ulaşabilmek değildir. Kendi yemeğini yiyebilmek, bardağını tutabilmek ve günlük yaşamın küçük görünen işlerini başkasına ihtiyaç duymadan yapabilmek de bağımsızlığın önemli parçalarıdır. Kontrafork ile bireylerin bu bağımsızlığını desteklemek istiyoruz."

"Üniversitelerde üretilen bilgi insanların hayatına dokunmalı"

Faydalı model onayı alan Kontrafork'un geliştirilme sürecinde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki bilimsel bilgi birikimini günlük yaşamda karşılaşılan somut bir sorunun çözümüne dönüştürmeyi hedeflediğini belirten Heybet, ürünün sonraki aşamalarda farklı kullanıcı gruplarında değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Heybet, "Bundan sonraki süreçte ürünün farklı kullanıcı gruplarında değerlendirilmesi, kullanım kolaylığının incelenmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi önem taşıyor. Bir akademisyen olarak bilimsel çalışmaların yalnızca yayınlarla sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Üniversitelerde üretilen bilginin insanların hayatına dokunan ürünlere ve çözümlere dönüşmesi, akademik çalışmaların toplumsal değerini artıran önemli unsurlardan biridir" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı