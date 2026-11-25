RİZE'de farklı sağlık şikayetleri ve rutin kontroller sırasında akciğer kanseri teşhisi konulan Ali Kemal Bergel (73) ile Adem Önçırak (61) erken tanı ve cerrahi müdahaleyle sağlıklarına kavuştu. Uzmanlar, vakaların yüzde 80-85'inin geç evrelerde yakalandığına dikkat çekerek, özellikle 50-55 yaş üzeri uzun süre sigara içenler ile KOAH hastalarının düşük radyasyonlu akciğer tomografisi çektirmesi gerektiğini vurguladı. Erken tanının önemine değinen Bergal, "Bu işi basite almadım, tavsiyeleri birebir yerine getirdim. Kanser öldürmez; tedbirsizlik, dikkatsizlik ve duyarsızlık öldürür" dedi.

Rize'de, koronavirüs geçirip, pandemi sonrası kontrol amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Ali Kemal Bergal ile KOAH ilaç raporunu yeniletmek için muayene olan Adem Önçırak'ın akciğerlerinde, çekilen filmler sayesinde kitle tespit edildi. Yaşam süresi en kısa kanser türleri arasında gösterilen akciğer kanseri teşhisi konulan iki hasta için de cerrahi müdahale kararı alındı. Hastalar, gerekli hazırlıkların ardından farklı zamanlarda gerçekleştirilen operasyonların ardından sağlıklarına kavuştu. Hastaların, hekimleri eşliğinde tedavi ve takipleri sürerken, uzmanlar özellikle sigara içen ve dumanına maruz kalan kişilerin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, erkan tanının önemine dikkati çekti.

'KANSER ÖLDÜRMEZ; TEDBİRSİZLİK VE İHMAL ÖLDÜRÜR'

Sigarayı 21 yıl önce bıraktığını ancak bıraktıktan 16 yıl sonra hastalığa yakalandığını anlatan Ali Kemal Bergal, erken teşhis sayesinde bugün 4 bin rakımlı zirvelere tırmanabilecek kadar sağlıklı olduğunu söyledi. Covid-19 geçirdikten sonra akciğerinde hasar kalabileceği düşüncesiyle randevu aldığını belirten Bergal, "Hocam tomografide bir nodül olduğunu ve takip etmem gerektiğini söyledi. Bu işi basite almadım, tavsiyelerini birebir yerine getirdim. Önce Allah'a, sonra hocama borçluyum. Kanser öldürmez; tedbirsizlik, dikkatsizlik ve duyarsızlık öldürür. Sigara insan sağlığının ve akciğer kanserinin en büyük düşmanıdır. Ben sigarayı bıraktıktan 16 yıl sonra bu hastalık beni buldu. Bunun tek zehri sigaradır, panzehiri ise dikkat etmek ve ihmal etmemektir" dedi.

'AKCİĞER KANSERİNDE GEÇ KALMAMAK LAZIM'

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünal Şahin, akciğer kanserinin dünyada en sık görülen ve en ölümcül kanser türü olduğunu vurgulayarak "Buradaki şey tamamen dikkatli bir şekilde tomografiyi incelemek ve 'küçüktür, bir şey olmaz' dememek, takibini güzel yapmak ve gerektiği zaman da cerrahisinden kaçmamaktır. Akciğer kanserinin kesin tedavisi cerrahi. Cerrahi olmazsa olmaz şeyimiz, o şansı hastalara vermek zorundayız. Akciğer kanserlerinde erken teşhis ne yazık ki çok başarılı olduğumuz bir konu değil. Yüzde 80-85 vakayı biz geç evrelerde, yani ameliyat şansını kaybettiği evrelerde yakalıyoruz. Erken yakaladığımız durumlar Ali Kemal Bey'de olduğu gibi rastlantısal olarak çekilen tomografilerde veya başka bir nedenle, ameliyat öncesi, evlilik öncesi vesaire rastgele çekilen filmlerde nodülün veya kitlenin gözükmesiyle metastaz yapmadan erken yakalanabiliyor. Ama bunlar yüzde 15-20'yi geçmiyor. Ali Kemal Abi de bu yüzde 15-20 arasında bir hasta. Bütün kanserlerde öyledir ama akciğer kanserinde geç kalmamak lazım, erken teşhis hayat kurtarır" diye konuştu.

'AKCİĞER HASTALIĞINA SAHİP OLAN HASTALAR CİDDİ RİSK ALTINDA'

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Türüt ise, sigara içen ve dumanına uzun süre maruz kalanların risk altında olduğunu dile getirerek, "Maalesef hastaların büyük bir çoğunluğu evre 3 ve 4'te geliyor. Yani çok fazla ameliyat şansı olmayan hastalar. Ne yapabiliriz? Ülkemizde akciğer kanseriyle ilgili henüz bir tarama programı maalesef yok. Şunu öneririm ben hastalarımıza; sigara içenlere, 50-55 yaşın üzerindeyse hasta ve bir paketten fazla sigara içiyorsa uzun bir süre, 20 yıl, 25 yıl, mutlaka bize gelip çok endişe etmeden bir baz tomografi çektirmelerini öneriyorum. KOAH hastaları, tüberküloz geçirmiş hastalar, amfizem dediğimiz sigaranın vermiş olduğu akciğer hastalığına sahip olan hastalar ciddi risk altında. O yüzden bu risk gruplarının mutlaka tomografi çektirmelerini ısrarla öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Sigarayı özellikle vurgulamak istiyorum. Akciğer kanserinin sebeplerinden birinci sırada sigara var, 2'nci sırada yine ne var? Yine sigara var; aktif içiciler ve pasif içiciler olmak üzere. Dolayısıyla içmeyenler de eğer yanında eşi veya bulunduğu ortamdakiler sigara içiyorsa onlar da büyük risk altında" şeklinde konuştu.

'SİGARA BENİ MAHVETTİ'

KOAH ilaçlarının raporunu yeniletmek için gittiği hastanede doktorun muayene ısrarı üzerine akciğerinde kitle tespit edildiğini aktaran Adem Önçırak da "Raporum bittiği için doktora gittim, 'muayene etmeden rapor vermiyorum' dedi. Röntgen ve ardından tomografi çekilince kitle olduğu ortaya çıktı. Sonraki süreç, özellikle sigarayı bırakma aşaması çok zor oldu. Akciğerim kaldırmadığı için hemen ameliyat edemediler, 1,5 ay bekledim. Şu anda 3 aydır sigara içmiyorum. Sigara beni mahvetti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı