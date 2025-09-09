Eve dönen aile bebeğin kıyafetlerini çıkarınca şoke oldu: DNA testi istedim

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Özel Bağlar Hastanesi'nde doğum yapan aileye yanlışlıkla başka bir bebeğin verilmesi büyük paniğe yol açtı. Aile, bebeklerinin kendilerine benzemediğini söylemesine rağmen ikna edilmeye çalışıldı. Gerçek ise eve gidince ortaya çıktı.

BİLEKLİKTEKİ İSİM ORTAYA ÇIKARDI

Mahsum Özkaya'nın eşi, 28 Ağustos'ta sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Enfeksiyon gerekçesiyle yoğun bakıma alınan bebek yaklaşık bir hafta tedavi altında kaldı. 4 Eylül'de taburcu edilmek üzere aileye teslim edilen bebekte aile tedirgin oldu. Anne ve baba, bebeğin kendilerine benzemediğini söylemesine rağmen hemşire tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Ancak evde üstü değiştirilen bebeğin bilekliğinde "Vesile D." yazdığı görüldü. Durumu fark eden aile hemen hastaneyi arayarak tepki gösterdi ve yanlış bebeği iade ederek kendi çocuklarına kavuştu. Aile, Sağlık Bakanlığı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BABA: DNA TESTİ İSTEDİM

Baba Mahsum Özkaya yaşananları şöyle anlattı: "Bize teslim edilen bebeğin bizim olmadığını fark ettik, defalarca söyledik ama dinlemediler. Eve gelince bileklikte başka bir isim olduğunu gördük. Hemen hastaneye giderek kendi bebeğimizi aldık. Çok korktuk, DNA testi istedim ama hâlâ içimiz rahat değil."

HASTANEDEN AÇIKLAMA: SORUMLU PERSONELİN İŞİNE SON VERİLDİ

Özel Bağlar Hastanesi yönetimi, olayın ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, tüm anne ve bebeklere bileklik takıldığı ve kimlik doğrulama prosedürlerinin uygulandığı belirtildi. Ancak taburcu sırasında personelin rutin bileklik kontrolünü yapmaması nedeniyle yanlış bebeğin aileye verildiği kabul edildi. Hastane, "Bebek taburculuk esnasında kimlik kontrolü yapılmadan aileye teslim edilmiştir. Ailenin fark etmesiyle durum hemen düzeltilmiştir. Sorumlu personelin iş akdi sonlandırılmıştır. Bebek güvenliği bizim için en öncelikli konudur" ifadelerine yer verdi.