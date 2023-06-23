Evden çalışma modeli erken yaşta varis vakalarını artırıyor

Uzman Dr. Gülkız Erdal, evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte erken yaşta varis vakalarında önemli bir artış olduğunu belirtti. Pandemiyle birlikte evden çalışma modelinin popüler hale gelmesinin varis vakalarındaki artışta etkili olduğu tahmin ediliyor.

Facts & Factors'un ' Varis Tedavileri' raporuna göre yaşta varis vakalarında önemli bir artış gözlemlendi. Rapora göre varis tedavileri için 2021 yılında küresel ölçekte 672 milyon dolar ayrılırken bu rakamın 2030'a kadar 1,45 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu artışta pandemiyle birlikte evden çalışma modelinin popüler hale gelmesinin etkili olduğu tahmin ediliyor.

Uzun süreli oturma pozisyonunun varisi tetiklediğini söyleyen Uzm. Dr. Gülkız Erdal, " Varis, bacaklarda kan dolaşımının yavaşlaması sonucu oluşan damar genişlemeleri ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ağrı, şişme ve bacaklarda yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterir" dedi.

AMELİYATSIZ TEDAVİ YÖNTEMLERİ ETKİLİ BİR SEÇENEK OLABİLİYOR

Varisin tedavi yöntemine ilişkin de bilgi veren Erdal, "Ameliyatsız skleroterapi yöntemiyle varis tedavisinin başarılı sonuçlar elde etmede etkili bir seçenektir. Bu yöntem, damar içine enjekte edilen bir ilaçla varisli damarların kapatılmasını ve yok edilmesini amaçlıyor. Ameliyat gerektirmeyen bu yöntem, minimal invaziv bir tedavi seçeneği olarak bilinmektedir. Ameliyatsız skleroterapi yöntemi, varis tedavisinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu yöntem, hasta dostu bir tedavi seçeneği sunarak, ameliyat gerektirmeden varislerin etkili bir şekilde tedavi edilmesine yardımcı olmaktadır. Ameliyatsız skleroterapi yöntemi, özellikle erken dönem varis vakalarında etkili sonuçlar vermektedir. Bu tedavi yöntemiyle, varisli damarlar kapatılarak yok edilir ve kan dolaşımı normalleşir. Bu da varisli bölgede rahatlama ve belirtilerin azalması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

VARİSE KARŞI ŞİRKETLER DE ÖNLEM ALMALI

Evden çalışma dönemlerinde varis riskini azaltmak ve sağlıklı bir iş gücü elde etmek için şirketlerin atabileceği adımları sıralayan Uzm. Dr. Gülkız Erdal, "Çalışanlara düzenli aralıklarla egzersiz yapma fırsatı sunun. Bacak kaslarını hareketlendirmek ve kan dolaşımını artırmak için basit germe ve hareket egzersizleri önerin. Çalışma ortamında ergonomik düzenlemeler yaparak, doğru oturma pozisyonu ve vücut mekaniğini teşvik edin. Varis riskini azaltmak için sağlıklı beslenme ve uygun giyim önerileri sunun. Düzenli olarak çalışanlarınızı varis hakkında bilgilendirin. Varis tedavisi gerektiren çalışanlarınıza ameliyatsız skleroterapi gibi modern ve etkili tedavi seçeneklerini sunun. Bu şekilde çalışanlarınızın sağlık sorunlarına çözüm bulmalarını destekleyebilirsiniz" dedi.

Gülkız Erdal "Ameliyatsız skleroterapi yöntemi modern bir tedavi seçeneği olarak varis vakalarının tedavisinde başarılı sonuçlar sunmaktadır. Şirketler, çalışanların sağlığını önemseyerek varis önlemlerini hayata geçirmeli ve gerekli durumlarda etkili tedavi seçenekleri sunarak çalışanlarının sağlıklı ve mutlu olmalarını sağlamalıdır" şeklinde konuştu.