Manavgat'a 2 yeni nakil ambulansı

Manavgat Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'ne, yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı hastalara daha etkin hizmet sunulması amacıyla 2 yeni nakil ambulansı takviye edildi. 15 sağlık personeli ve 4 hekimden oluşan ekip, 2 nakil ambulansıyla yaklaşık 2 bin 550 hastaya evde sağlık hizmeti sunuyor.

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz, genel nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak engelli ve yatağa bağımlı hasta sayısının arttığını belirterek, hastaların evden hastaneye ve hastaneden eve transferlerinde yaşanan mağduriyetlerin azaltılması amacıyla Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nin araç kapasitesinin güçlendirildiğini söyledi.

Deniz, "Genel nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak engelli ve yatağa bağımlı hasta sayısının artmasıyla birlikte, bu hastalarımızın evden hastaneye ve hastaneden eve transferlerinde yaşanan mağduriyetlerin azaltılması amacıyla Evde Sağlık Hizmetleri Birimimize 2 ambulans kazandırılarak ekibimizin hizmet kapasitesi güçlendirilmiştir. 15 sağlık personeli ve 4 hekimden oluşan ekibimiz, 2 nakil ambulansı ile yaklaşık 2 bin 550 evde sağlık hastamıza konforlu, güvenli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktadır" dedi.

80 yaş ve üzerindekiler otomatik olarak kapsama alınıyor

Evde Sağlık Hizmetleri'nden yararlanma şartlarına ilişkin de bilgi veren Deniz, 80 yaş ve üzerindeki vatandaşların sisteme otomatik olarak dahil edildiğini belirterek, "80 yaş altındaki yatağa bağımlı veya sağlık hizmetine erişimde güçlük yaşayan hastalarımız da aile hekimleri aracılığıyla veya 444 38 33 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıt yaptırabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Hastalara düzenli kontrol ve muayene hizmeti sunulduğunu kaydeden Deniz, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda en geç 2 gün içerisinde muayene ve değerlendirmelerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Deniz, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nin güçlendirilmesiyle sağlık hizmetine erişimde güçlük yaşayan vatandaşların hastaneye ulaşımlarının ve sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının daha güvenli, hızlı ve konforlu şekilde sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı