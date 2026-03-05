Haberler

Eskişehir'de Düzey III Tüberküloz Laboratuvarı hizmete açılacak

Eskişehir'de Düzey III Tüberküloz Laboratuvarı hizmete açılacak
Güncelleme:
Eskişehir Halk Sağlığı Laboratuvarı bünyesindeki Tüberküloz Laboratuvarı, yapılan altyapı ve teknik kapasite çalışmaları sonucunda Düzey III standartlarında hizmet vermeye başlayacak. Bu gelişme ile birlikte laboratuvar, Türkiye'de halk sağlığı laboratuvarları arasında bu kapasiteye sahip 6'ncı merkez haline gelecek.

Eskişehir Halk Sağlığı Laboratuvarı bünyesinde faaliyet gösteren Tüberküloz Laboratuvarı, yapılan altyapı ve teknik kapasite çalışmaları sonucunda düzey III standartlarında hizmet vermeye başlayacak.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Laboratuvarı bünyesinde hizmet veren laboratuvarın düzey III seviyesine yükseltilmesiyle Türkiye'de halk sağlığı laboratuvarları arasında bu kapasiteye sahip 6'ncı merkez Eskişehir'de hizmete girmiş olacak.

Daha önce Düzey II Tıbbi Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren laboratuvarda klinik örnekler katı besiyeri tabanlı yöntemlerle inceleniyor, ileri tetkikler ise farklı illerdeki referans laboratuvarlara gönderiliyordu.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında laboratuvarın fiziki ve teknik altyapısı Düzey III standartlarına uygun hale getirildi. Bu kapsamda PCR tabanlı moleküler tanı yöntemleri, sıvı otomatize besiyeri ile kültür sistemleri, hızlı direnç testleri ve mikobakterium tür tayini artık, Eskişehir'de yapılabilecek.

Bu sayede daha önce sevk edilerek sonuçlandırılan ileri tetkiklerin kentte çalışılması mümkün olacak, tanı süreleri kısalacak ve tedavi planlamasına daha erken başlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, laboratuvarın 24 Mart'ta düzenlenecek törenle hizmete açılacağını belirtti.

Tanı süreçlerinin hızlanmasının tedavi planlamasına olumlu katkı sağlayacağını ifade eden Bildirici, vatandaşların tanı ve tedavi süreçlerinde zaman kaybı yaşamaması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

