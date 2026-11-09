Eskişehir Sivrihisar'da Devlet Hastanesine yeni tomografi cihazı hizmete sunuldu

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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesinin altyapısını güçlendirmek amacıyla temin edilen modern Bilgisayarlı Tomografi cihazı hastaların kullanımına sunuldu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesine kazandırılan yeni Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazı hizmete alınarak ilçenin sağlık altyapısına önemli bir katkı sağlandı. Eskişehir'de sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya ve vatandaşlarımızın modern sağlık teknolojilerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik yatırımlar devam ediyor.

Modern teknolojiyle daha hızlı ve etkin tanı

Sağlık hizmetlerinde doğru ve zamanında teşhisin öneminden hareketle hizmete sunulan yeni tomografi cihazı, hastalıkların tanı ve değerlendirme süreçlerinde hekimlere önemli imkanlar sunacak. Vücudun farklı bölgelerinin ayrıntılı olarak görüntülenmesine imkan sağlayan bilgisayarlı tomografi teknolojisi sayesinde, hekimlerin gerekli gördüğü durumlarda hastaların tanı süreçlerinin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Özellikle acil müdahale gerektiren durumlarda ve ayrıntılı görüntülemeye ihtiyaç duyulan hastalıkların değerlendirilmesinde önemli rol üstlenen bu teknoloji, hastanenin tanı görüntüleme kapasitesini güçlendireceği belirtildi.

Sağlık hizmeti için şehir merkezine gitme ihtiyacı azalacak

Sivrihisar ilçesinin ve çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların açısından büyük önem taşıyan bu yeni hizmetle birlikte, tomografi çekimi için Eskişehir şehir merkezindeki sağlık kuruluşlarına yönlendirilme ihtiyacının uygun vakalarda azaltılması amaçlanıyor. Böylece vatandaşların yaşadıkları bölgede sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri, tanı süreçlerinin daha kolay yürütülmesi ve ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerinden zamanında yararlanabilmeleri hedefleniyor. Özellikle yaşlı, hareket kısıtlılığı bulunan ve ulaşım güçlüğü yaşayan vatandaşlar açısından yerinde sunulan görüntüleme hizmetleri, sağlık hizmetlerine erişimde önemli kolaylıklar sağlayacak.

Sivrihisar Devlet Hastanesinin sağlık hizmeti kapasitesi güçleniyor

Yeni tomografi cihazının hizmete alınmasıyla birlikte Sivrihisar Devlet Hastanesinin teknolojik altyapısı ve tanı görüntüleme imkanları güçlendi. Hastanede görev yapan hekimlerin tanı ve tedavi süreçlerini destekleyecek bu önemli gelişme, ilçemizde sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına katkı sağlayacak. Acil sağlık hizmetlerinden poliklinik değerlendirmelerine kadar farklı alanlarda ihtiyaç duyulabilen bilgisayarlı tomografi incelemelerinin yerinde gerçekleştirilebilmesi, hastaların sağlık hizmetlerinden daha etkin şekilde yararlanmalarına imkan sunacak.

Her vatandaşa yerinde, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmeti

Eskişehir İl sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü olarak yalnızca şehir merkezinde değil, ilçelerimizde de modern, güvenilir ve erişilebilir sağlık hizmetleri sunmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sağlık tesislerimizin fiziki ve teknolojik altyapısını güçlendirerek vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine yaşadıkları yerde ulaşabilmelerini önceliklerimiz arasında görüyoruz. Sivrihisar Devlet Hastanemize kazandırılan yeni tomografi cihazının ilçemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı