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Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Ebeler Haftası Kutlandı

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Ebeler Haftası Kutlandı
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21-28 Nisan Ebeler Haftası dolayısıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'nde düzenlenen programda, ebelerin sağlık hizmetlerindeki önemi vurgulandı ve meslekte 30 yılını dolduran ebeler ödüllendirildi.

Eskişehir Şehir Hastanesinde, 21-28 Nisan Ebeler Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, hastanenin konferans salonundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açıklamada organizasyondaki konuşmalarına yer verilen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, ebelerin mesleklerini "önce insan" şiarıyla yerine getirdiklerini belirtti.

Ebeliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Bildirici, "Şefkatli ve şifalı elleriyle ömürlerini hayat kurtarmaya adamış bu yüce mesleğin mensubu bütün fedakar ve cefakar ebelerimizin Ebeler Haftası'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız da ebeliğin sağlık hizmetlerinin temel taşlarından birini teşkil ettiğinin altını çizdi.

Doğum sürecinde ve sonrasında ebelerin önemli rol üstlendiğini aktaran Ayyıldız, "Bugün, sizlerin değerini ve katkılarını kutlamak için özel bir gün. Emeklerine ve özverilerinize bir kez daha teşekkür ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nurcan Turan ile en genç ve en yaşlı ebenin de katılımcılara hitap ettiği, Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu ile hastane personelinin de yer aldığı organizasyon, meslekte 30 yılını tamamlamış ebelere plaket verilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Sağlık
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