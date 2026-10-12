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Eskişehir Sağlık Müdürü Bildirici, İzmir'deki sağlık müdürleri toplantısına katıldı

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Eskişehir Sağlık Müdürü Bildirici, İzmir'deki sağlık müdürleri toplantısına katıldı
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, İzmir Urla Karantina Adası'nda düzenlenen İl Sağlık Müdürleri Toplantısı'na katıldı. 81 ilin sağlık yöneticisinin katıldığı 3 günlük toplantıda, sağlık hizmetleri ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilen İl Sağlık Müdürleri Toplantısı'na katıldı.

İl Sağlık Müdürleri Toplantısı, İzmir Urla Karantina Adası'nda düzenlendi. 81 ilin sağlık yöneticilerini bir araya getiren 3 günlük toplantıda, 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modeli doğrultusunda sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantı kapsamında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve diğer illerin sağlık müdürleriyle bir araya gelen Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, sağlık alanındaki ortak hedefler ve çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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