Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, 40 yaş üstüne kalp riski kontrolü çağrısı yaptı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, '29 Eylül Dünya Kalp Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, kalp sağlığının korunması ve erken teşhis için vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Unutmayalım; kalbinizin ritmini kaçırmayın" dedi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, 29 Eylül Dünya Kalp Günü kapsamında kalp ve damar hastalıklarından korunmada erken farkındalık, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti. Kalp ve damar hastalıklarının dünyada ve Türkiye'de en önemli sağlık sorunları arasında yer almaya devam ettiğini belirten Bildirici; hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, obezite, fiziksel aktivite yetersizliği, tütün kullanımı ve sağlıksız beslenmenin temel risk faktörleri olduğunu vurguladı.

"Risk faktörleri kontrol altına alınabilir"

Kalp ve damar hastalıklarının büyük bir bölümünün risk faktörlerinin erken tespitiyle önlenebileceğini ifade eden Bildirici, "Kalp sağlığımızı korumak için günlük yaşamımızda yapacağımız küçük ama düzenli değişiklikler büyük önem taşıyor. Dengeli beslenmek, hareket etmek, sağlıklı kilomuzu korumak, tütün ürünlerinden uzak durmak ve düzenli sağlık kontrollerimizi yaptırmak kalbimiz için atabileceğimiz en önemli adımlardır" değerlendirmesinde bulundu.

40 yaş ve üzerindekilere risk değerlendirmesi çağrısı

Vatandaşların herhangi bir şikayet ortaya çıkmasını beklemeden sağlık kontrollerini yaptırmaları gerektiğini kaydeden Bildirici, özellikle 40 yaş ve üzerindeki bireylere seslendi. Bireylerin aile hekimlerine başvurarak kardiyovasküler risk değerlendirmelerini yaptırmalarının hayati önem taşıdığını belirten Bildirici; aile hekimleri aracılığıyla risk durumlarının belirlenebildiğini, gerekli hallerde ise erken dönemde takip ve tedavi süreçlerinin başlatıldığını ifade etti. Bildirici ayrıca, vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezlerinden sağlıklı yaşam danışmanlığı almaya ve mevcut rahatsızlığı olan kişileri kontrollerini aksatmamaya davet etti.

"Kalbinizin ritmini kaçırmayın"

Dünya Kalp Günü vesilesiyle tüm vatandaşlara çağrısını yineleyen Doç. Dr. Yaşar Bildirici, "Kalbimiz hayatımız boyunca bizim için durmaksızın çalışıyor. Biz de kalbimizin sağlığı için üzerimize düşeni yapmalıyız. Sağlıklı beslenelim, hareket edelim, düzenli kontrollerimizi yaptıralım ve kalbimizin sesine kulak verelim. Unutmayalım; kalbinizin ritmini kaçırmayın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı