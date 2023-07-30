Eskişehir'de Yoga ve Sağlıklı Beslenme Kampı düzenlendi

Eskişehir, Tepebaşı Belediyesi ve kardeş kent Seyitgazi Belediyesi iş birliğinde Yoga ve Sağlıklı Beslenme Kampı düzenlendi. Etkinlikte yaklaşık 100 katılımcı, tabiat içinde yoga yaptı.

Eskişehir, Tepebaşı Belediyesi ve kardeş kent Seyitgazi Belediyesi iş birliğinde Yoga ve Sağlıklı Beslenme Kampı düzenlendi. Etkinlikte yaklaşık 100 katılımcı, tabiat içinde yoga yaptı.

Eskişehir, Tepebaşı Belediyesi, Seyitgazi Yoga ve Sağlıklı Beslenme Kampı etkinliği, kardeş kent Seyitgazi Belediyesi iş birliğinde Santral Park'ta düzenlendi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlikte uzman eğitmenler, yoga eğitimleri verdi.

Tepebaşı Belediyesi rekreasyon ekibi tarafından takım çalışmasını geliştirecek, dikkat ve reflekse dayalı eğlenceli oyunlar oynatıldı. Etkinlikte ayrıca uzmanlar tarafından sağlıklı beslenme konusunda da önemli bilgiler verildi.

Kampın ilk akşamı, Furkan The Band'in gerçekleştirdiği müzik dinletisi ile sona erdi. Etkinliğin ikinci gününde ise katılımcılar gün doğumunda yoga yapıp, mandala etkinliğine katıldı.

"HAYATIMDA İLK KEZ YOGA VE MEDİTASYON ETKİNLİĞİNE KATILDIM"

Katılımcı Erhan Güzel, "Etkinlik çok güzel, hayatımda ilk kez yoga ve meditasyon etkinliğine katıldım. Çok farklı ve güzel buldum, hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Eğitmenlerimiz de çok ilgili ve açıklayıcılardı. Ortam çok güzel, doğa içinde olmak çok hoş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Deniz Demirçe adlı vatandaş ise "Çok güzel vakit geçirdik. Tepebaşı Belediyesi'nin yoga etkinliklerine katılıyorum zaten. Çok güzel bir grup ve güzel bir etkinlik oldu. Devamının gelmesini diliyorum" diye konuştu.

"ŞEHRE YENİLENMİŞ OLARAK DÖNECEĞİM"

Sinem Tan ise "Harikaydı, muhteşemdi. Buradan ayrıldığımda yenilenmiş olarak döneceğim şehre. Her şey çok güzel düzenlenmiş, kusursuzdu. Belediye Başkanımız Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Her şey insanın içine dönmesi ile başlıyor ve yoga harika bir şey" dedi.

Melda Ergün de "Tepebaşı'nın etkinliklerine katılıyorum burası da dolu dolu geçiyor. Sağlıklı, iletişimi harika bir etkinlik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Anlatılmaz, yaşanır diyorum" ifadesini kullandı.

Katılımcılardan Zeren Özkan ise "Benim için çok keyifliydi. Nefes çalışmaları ve egzersizler bana çok iyi geldi. Bundan sonraki etkinlikleri de takip edeceğim çok beğendim" diye konuştu. İnsu Yücel de "Bir sağlık personeli olarak burada olmaktan çok mutluyum. Sosyal belediyecilik bu demektir. Tepebaşı'nda ve Eskişehir'de olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.