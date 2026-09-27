Eskişehir'de veteriner hekim, evcil hayvanlarda 400'ü aşkın yabancı cisim çıkardı

Eskişehir'deki kliniğinde hizmet veren Veteriner Hekim Mustafa Sayın, evcil hayvanların evde buldukları küçük objeleri yutmaları konusunda uyarıda bulunarak, ip, toka ve küçük oyuncakların ciddi tıkanıklıklara ve hatta ölümlere yol açabileceğini belirtti.

Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi üzerinde bulunan kliniğinde çalışmalarını sürdüren Veteriner Hekim Mustafa Sayın, kedilerin ve köpeklerin evde buldukları yabancı cisimleri yutmaları tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Seylap Caddesi'ndeki kliniğe kusma şikayetiyle getirilen ve tedavisi sonucunda midesindeki tokaları ve oyuncakları çıkaran bir kedinin durumunu aktaran Sayın, bu tür vakalarla sıkça karşılaştıklarını vurguladı.

"Bugüne kadar 400'ü aşkın yabancı cisim çıkardık"

Evcil hayvanların içgüdüsel olarak ortalıkta bırakılan eşyalarla oynarken bunları yuttuklarını ifade eden Veteriner Hekim Mustafa Sayın, "Bu hastamız evdeki tokaları ve oyuncakları yutmuş bir hastamız. Kedilerde en fazla rastladığımız problemlerden biri maalesef bu yabancı cisim yeme mevzusudur. Bunlar bağırsaklarında tıkanıklıklara sebep oluyor. Ailelerin çoğu bunlarla oynuyor; bunun ne kadar riskli olduğunun farkında değiller. Toka olur, zil olur Bugüne kadar herhalde 400'ü aşkın yabancı cisim çıkardık. Yabancı cisim yutma vakalarına çok fazla rastlıyoruz. Yutan hastaların genelinde sadece bunlar değil; ip, lastik veya çeşitli oyuncaklar da olabiliyor. Bu hastamız da kusma şikayetiyle geldi, tedaviye aldık ve bir iki gün süren süreçte bu yabancı cismi çıkardı" dedi.

"Teşhis ve tedavi süreçleri oldukça zorlu"

Tedavi süreçlerinin her zaman kolay ilerlemediğini belirten Sayın, tanı yöntemlerini ve belirtileri şu sözlerle aktardı:

"Bazen işler bu kadar kolay olmayabiliyor. Önce endoskopiyle girip midesine bakıyoruz, yabancı cisim varsa oradan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bulamadıysak indirekt radyografi seçenekleri dediğimiz yöntemlerle, radyoopak maddeler verilerek takip yapılıyor. Bunlar kolay işlemler değildir, hastalar sürekli takip edilir. Bu durumlarda çok şiddetli ve arka arkaya kusma olur. En büyük problemlerden biri de büyük tuvaletini yapamamasıdır. 'Büyük tuvaletini yapamıyor, sürekli kusuyor' şikayetiyle geldiklerinde genellikle mekanik ileustan, yani yabancı cisimden şüpheleniriz."

"İpler dil altına takıldığında ölüme sebep oluyor"

Evde açıkta bırakılan küçük eşyaların hayati tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Veteriner Hekim Sayın, "En büyük sıkıntı ortalıkta bırakılan çocuk oyuncakları, küçük Lego parçaları, lastikler ve ipler. Bunlar ortalıkta bırakıldığı zaman hasta sahibinin görmediği bir yerde oynayayım derken içgüdüsel olarak yutmaya çalışıyorlar. En bariz durumlardan biri de genelde dilin altına takılmasıdır. Özellikle ipler dil altına takıldığı zaman bağırsakların düğümlenmesine yol açar ve bu da yavrucakların ölümüne sebep olur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı