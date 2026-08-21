Eskişehir'de Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde uzaktan hasta değerlendirme sistemi başladı

Eskişehir'de sağlık hizmetlerinin vatandaşlar için daha ulaşılabilir hale getirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi hayata geçirildi.

Sistem sayesinde vatandaşların bulundukları yerden sağlık profesyonelleri ile görüntülü görüşme yaparak psikolojik ve sosyal destek, beslenme danışmanlığı ile sigara bırakma hizmetlerinden uzaktan yararlanabildiği belirtildi. Vatandaşların MHRS üzerinden psikolog, diyetisyen, sosyal çalışmacı ve sigara bırakma polikliniğinden randevularını kolaylıkla alabildikleri ifade edildi.

"Sağlığınızı ertelemeyin, ihtiyacınız olan her anda Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz yanınızda"

Yeni hayata geçirilen sistem ile ilgili bilgilendirmede bulunan Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi Vaka Koordinatörü Özlem Yer, "Vatandaşlarımız sistem kapsamında psikolog, sosyal çalışmacı, beslenme danışmanlığı ve sigara bırakma poliklinikleri için MHRS üzerinden randevularını alabiliyor. Randevu zamanı geldiğinde kendilerine iletilen SMS bağlantısı ile cep telefonu, tablet ya da bilgisayar üzerinden sağlık profesyonellerimizle güvenli bir şekilde görüntülü görüşebilmektedir. Bu uygulamanın en önemli avantajlarından birisi sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırmasıdır. Özellikle çalışma ve günlük yaşam şartları nedeniyle sağlık merkezlerine ulaşmakta zorluk çeken hastalarımız için önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Sağlık profesyonelimiz görüşme sırasında gerekli gördüğü hallerde yüz yüze değerlendirme için vatandaşlarımızı merkezlerimize yönlendirmektedir. Önemli olan vatandaşlarımızın sadece hastalık zamanında değil, öncesinde de sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasıdır. Sağlığınızı ertelemeyin, ihtiyacınız olan her anda Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz yanınızda. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı günler dileriz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı