Haberler

Eskişehir'de Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde uzaktan hasta değerlendirme sistemi başladı

Eskişehir'de Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde uzaktan hasta değerlendirme sistemi başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de sağlık hizmetlerinin vatandaşlar için daha ulaşılabilir hale getirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi hayata geçirildi.

Eskişehir'de sağlık hizmetlerinin vatandaşlar için daha ulaşılabilir hale getirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi hayata geçirildi.

Sistem sayesinde vatandaşların bulundukları yerden sağlık profesyonelleri ile görüntülü görüşme yaparak psikolojik ve sosyal destek, beslenme danışmanlığı ile sigara bırakma hizmetlerinden uzaktan yararlanabildiği belirtildi. Vatandaşların MHRS üzerinden psikolog, diyetisyen, sosyal çalışmacı ve sigara bırakma polikliniğinden randevularını kolaylıkla alabildikleri ifade edildi.

"Sağlığınızı ertelemeyin, ihtiyacınız olan her anda Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz yanınızda"

Yeni hayata geçirilen sistem ile ilgili bilgilendirmede bulunan Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi Vaka Koordinatörü Özlem Yer, "Vatandaşlarımız sistem kapsamında psikolog, sosyal çalışmacı, beslenme danışmanlığı ve sigara bırakma poliklinikleri için MHRS üzerinden randevularını alabiliyor. Randevu zamanı geldiğinde kendilerine iletilen SMS bağlantısı ile cep telefonu, tablet ya da bilgisayar üzerinden sağlık profesyonellerimizle güvenli bir şekilde görüntülü görüşebilmektedir. Bu uygulamanın en önemli avantajlarından birisi sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırmasıdır. Özellikle çalışma ve günlük yaşam şartları nedeniyle sağlık merkezlerine ulaşmakta zorluk çeken hastalarımız için önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Sağlık profesyonelimiz görüşme sırasında gerekli gördüğü hallerde yüz yüze değerlendirme için vatandaşlarımızı merkezlerimize yönlendirmektedir. Önemli olan vatandaşlarımızın sadece hastalık zamanında değil, öncesinde de sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasıdır. Sağlığınızı ertelemeyin, ihtiyacınız olan her anda Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz yanınızda. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı günler dileriz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski bakan adına tahsisli! İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para

İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para

Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi

Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
Özgür Özel'den siyaset tarihine geçecek bir gaf daha!

Özgür Özel'den siyaset tarihine geçecek bir gaf daha!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı

Kaçmaya çalıştığı araç, eski içişleri bakanı adına tahsisli çıktı

TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri: SAT ve SAS komandoları hayran bıraktı

TEKNOFEST'te nefes kesen anlar: SAT ve SAS komandoları hayran bıraktı
3 kardeşin ölümünde ilk bulgu belli oldu

3 kardeş ölüme nasıl gitti! İlk tespit kahretti
Met Office'ten dünyaya uyarı: Hiç böyle bir sinyal görmemiştik

Met Office'ten dünyaya uyarı: Hiç böyle bir sinyal görmemiştik
Gandhi'nin el yazısı notları 1,7 milyon dolara satıldı

Yıllar sonra 1,7 milyon dolara satıldı
Seda Sayan’ı kızdıran fotoğraf: İyice sapıttınız!

Seda Sayan’ı kızdıran fotoğraf: İyice sapıttınız!
Aydın-Muğla kara yolunda feci kaza! Baba-kız yaralı

Kanlar içinde birbirlerini sordular: Baba-kızın yürek burkan feryadı