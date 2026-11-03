Eskişehir'de sigara bırakma polikliniklerinde ekimde 95 kişi sigarayı bıraktı

Eskişehir'de sigara bırakma polikliniklerinde ekimde 95 kişi sigarayı bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, kamu hastanelerindeki sigara bırakma polikliniklerine başvuran her 4 kişiden 1'inin sigarayı bıraktığını açıkladı. Müdürlüğe göre bu polikliniklerde profesyonel destek sunuluyor ve 2026 yılı ekim ayında 95 kişi sigarayı bırakmayı başardı.
Eskişehir'de kamu hastanelerinin sigara bırakma polikliniklerine başvuran 95 kişi, ekim ayında sigarayı bırakmayı başardı.
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kamu hastanelerinde hizmet veren sigara bırakma polikliniklerinde vatandaşlara profesyonel destek sunuluyor.
Kamu hastanelerindeki sigara bırakma polikliniklerine başvuran her 4 kişiden 1'i sigarayı bırakmayı başardı. 2026 yılı ekim ayında 95 kişi sigarayı bırakmayı başardı.
Kaynak: AA