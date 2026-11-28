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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında Gören İlçe Değerlendirme Sunumu yapıldı.

Toplantıda ilçede sunulan birinci basamak sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık çalışmaları ve sahada yürütülen uygulamalar ele alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yürütülen toplum sağlığı faaliyetlerine ilişkin mevcut durum değerlendirildi.

Sunum kapsamında aşılama hizmetleri, kronik hastalık taramaları, kanser erken teşhis faaliyetleri, anne ve çocuk sağlığı hizmetleri ile saha ekiplerinin çalışmaları incelendi. Yürütülen çalışmaların etkinliği, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, sahada karşılaşılan ihtiyaçlar ve sağlık çalışanlarının geri bildirimlerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı