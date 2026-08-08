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Eskişehir'de Halk Sağlığı Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Eskişehir'de Halk Sağlığı Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Eskişehir'de halk sağlığı hizmetlerinin 2025 ve 2026 yıllarının ilk 6 aylık dönemine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir'de halk sağlığı hizmetlerinin 2025 ve 2026 yıllarının ilk 6 aylık dönemine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca yürütülen çalışmalara ilişkin 2025 ve 2026 yıllarının ilk 6 aylık dönem verileri ele alındı.

Koruyucu sağlık hizmetleri, bağışıklama çalışmaları, kanser taramaları, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele faaliyetleri ile sağlığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Hizmet sunumuna ilişkin göstergelerin de gözden geçirildiği toplantıda, yılın 2. yarısında yürütülecek çalışmalar, hedefler ve planlamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, başkan yardımcıları ve ilgili birimlerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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