Eskişehir'de evde sağlık ve palyatif bakım hizmetleri değerlendirildi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce, evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda "Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Toplantısı"nın gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kamu hastanelerinin başhekimleri, evde sağlık hizmetleri ile palyatif bakım hizmetlerinden sorumlu başhekim yardımcıları ve hekimlerin yanı sıra nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon ile dermatoloji branşlarında görev yapan hekimlerin katıldığı toplantıda???????, Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Sunumu ve Koordinasyonuna İlişkin Yönetmelik kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.

Hizmetlerin etkinliğinin ve kalitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler, iyileştirme çalışmaları ile kurumlar arası koordinasyon süreçlerinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin daha etkin sunulmasına yönelik iş birliğinin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA