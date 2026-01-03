Haberler

Eskişehir Şehir Hastanesinde "Davranışsal Bağımlılıklar Polikliniği" açıldı

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hizmete açılan Davranışsal Bağımlılıklar Polikliniği, kumar, alışveriş, oyun ve sosyal medya gibi bağımlılıkların tedavisine psikoterapi ile odaklanmayı amaçlıyor. Uzman Nihal Türker, davranışsal bağımlılıkların uzun vadede ciddi sorunlar yarattığını vurguladı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Psikiyatri Polikliniği bünyesinde, davranışsal bağımlılıkların tanı ve tedavisine yönelik "Davranışsal Bağımlılıklar Polikliniği" hizmete başladı.

Poliklinikte, kumar, alışveriş, oyun ve sosyal medya ve yeme bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklara yönelik psikoterapi temelli tedavi uygulanması hedefleniyor.

Eskişehir Şehir Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Nihal Türker, gazetecilere, davranışsal bağımlılıkların kişiye kısa süreli haz vermesine rağmen uzun vadede sosyal, toplumsal ve işlevsellik alanlarında ciddi bozulmalara yol açtığını söyledi.

Kumar bağımlılığının, erişimin kolaylaşmasıyla son yıllarda yaygınlığının arttığını belirten Türker, "Bu süreçte aile, birey ve sosyal yaşamı birlikte ele alarak, davranış değişikliğine yönelik önerilerle tedaviyi yürütüyoruz." dedi.

Davranışsal bağımlılıkların tedavisinde etkinliği kesinleşmiş bir ilaç tedavisinin bulunmadığını dile getiren Türker, "Bu alandaki temel yaklaşım psikoterapidir. Polikliniğimizde, özellikle bireysel bilişsel davranışçı terapilerle hastalarımıza destek olmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Sağlık
