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Eskişehir'deki Aile Sağlığı Merkezleri denetlendi

Eskişehir'deki Aile Sağlığı Merkezleri denetlendi
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Eskişehir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı kapsamında birçok Aile Sağlığı Merkezine süpervizyon ziyaretleri gerçekleştirdi. Program, 0-6 yaş arası çocukların sağlıklı gelişimini desteklemeyi ve risk faktörlerini erken tespit etmeyi amaçlıyor.

Eskişehir'de Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri, Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı kapsamında kentteki birçok Aile Sağlığı Merkezine (ASM) süpervizyon ziyaretleri gerçekleştirdi.

Çocukların sağlıklı psikososyal gelişimlerini desteklemek amacıyla geliştirilen bilimsel yöntemlerin, birinci basamak sağlık hizmetlerine entegre edilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Ruh Sağlığı çalışanları tarafından sahada değerlendirme ve rehberlik faaliyetleri yapıldı. Gebelik dönemi ile gelişimin en hızlı gerçekleştiği 0-6 yaş aralığını kapsayan program, çocukların sağlıklı büyümesini desteklerken, gelişimi olumsuz etkileyebilecek risk faktörlerinin de erken dönemde tespit edilerek gerekli müdahalelerin zamanında yapılmasını sağlamayı amaçlıyor. Programın sahada etkin şekilde uygulanmasına yönelik yürütülen faaliyetler çerçevesinde; Uluönder, Ertuğrulgazi, Gökmeydan Çarşı, Ulus, Kemal-Nurhan Mani, Hoşnudiye, Batıkent ve Yeşiltepe Aile Sağlığı Merkezlerine yönelik süpervizyon ve izlem ziyaretleri tamamlandı. Yetkililer, birinci basamak sağlık hizmetlerinde çocuk odaklı bu danışmanlık ve rehberlik faaliyetlerinin düzenli olarak devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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