Eski ABD Başkanı Joe Biden'a 'agresif' prostat kanseri teşhisi konuldu

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a 'agresif' prostat kanseri teşhisi konuldu
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Joe Biden'ın ofisinden yapılan açıklamada, eski başkana 'agresif' prostat kanseri teşhisi konulduğu belirtildi. Donald Trump, Biden'a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

ESKİ ABD Başkanı Joe Biden'a 'agresif' olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu açıklandı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın ofisinden, sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Biden'a 'agresif' olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Biden'a geçmiş olsun mesajı paylaştı. Trump, açıklamasında, "Melania ve ben, Joe Biden'a yakın zamanda konulan tıbbi teşhisi duymaktan büyük üzüntü duyduk. Jill ve ailesine en içten ve en iyi dileklerimizi sunuyor, Joe'ya acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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