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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü son bir haftada 338 gıda denetimi yaptı

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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü son bir haftada 338 gıda denetimi yaptı
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, son bir haftalık dönemde il genelinde 338 denetim gerçekleştirerek 17 numune aldı. Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 16 başvuru değerlendirilirken, yetkililer saha denetimlerinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla il genelindeki denetim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Müdürlük, son bir haftalık döneme ait kapsamlı denetim verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan paylaşıma göre, 30 Ekim - 06 Kasım 2026 tarihleri arasında Erzurum genelinde yürütülen çalışmaların detayları şu şekildedir, "338 denetim gerçekleştirildi: Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri titizlikle incelenerek mevzuata uygunlukları kontrol edildi.17 numune analiz için alındı: Tüketime sunulan gıdaların güvenilirliğini laboratuvar ortamında test etmek amacıyla farklı işletmelerden numuneler toplandı. 16 başvuru değerlendirildi. Vatandaşların gıda güvenliğine yönelik ihbar ve şikayetlerini ilettiği "Alo 174 Gıda Hattı" üzerinden gelen başvurular anında işleme alınarak gerekli incelemeler yapıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için saha denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, tüketicilerin şüpheli durumları Alo 174 hattına bildirmelerinin önemini bir kez daha vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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