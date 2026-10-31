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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bir haftada 299 gıda denetimi yaptı

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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bir haftada 299 gıda denetimi yaptı
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 23-30 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde bir haftada 299 gıda denetimi yaptı. Denetimlerde 4 gıda numunesi alındı ve Alo 174'e gelen 16 başvuru incelendi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor, bir haftada 299 denetim yapıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla il genelindeki gıda denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından 23-30 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde geniş kapsamlı gıda denetimleri gerçekleştirildi. Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için yürütülen titiz çalışmalar kapsamında bir hafta içerisinde toplam 299 gıda denetimi yapıldı.

4 Üründen Numune Alındı, Alo 174 İhbarları Yakından Takip Edildi

Denetimler sırasında mevzuata uygunluğun tespiti ve laboratuvar analizleri için 4 farklı gıda numunesi alındı. Alınan numunelerin detaylı analiz edilmek üzere ilgili laboratuvarlara gönderildiği bildirildi. Öte yandan, tüketicilerin gıda güvenliği konusundaki en büyük takipçisi olan "Alo 174 Gıda Hattı" üzerinden gelen bildirimler de anında işleme konuldu. Hafta boyunca vatandaşlar tarafından yapılan 16 başvuru ekiplerce yerinde incelenerek titizlikle değerlendirildi. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik koşullarda üretilen gıdalara ulaşması amacıyla saha denetimlerinin ve ihbar hatlarına gelen başvuruların takibinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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