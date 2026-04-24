Erzincan Mengücek Gazi ve Araştırma Hastanesi'nde hematoloji uzmanı göreve başladı

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hematoloji uzmanı göreve başladı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hekim kadrosu yeni bir uzmanla güçlendi. Hematoloji Uzmanı Dr. Gül Yavuz Ermiş hastanede görevine başladı. Göreve başlaması dolayısıyla hastane yönetimi tarafından kabul edilen Dr. Ermiş, Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Başhekim Kuyrukluyıldız tarafından Ermiş'e hayırlı olsun dilekleri iletilerek yeni görevinde başarı temennisinde bulunuldu.

Hastane yönetimi, uzman hekim kadrosunun güçlenmesinin hem sağlık hizmet kalitesine hem de hasta memnuniyetine olumlu katkı sağlayacağını belirtti. Dr. Ermiş'in özellikle hematoloji alanında vereceği hizmetlerle Erzincan ve çevre illerden gelen hastalara önemli katkı sunması bekleniyor.

Hematoloji polikliniğinde muayene olmak isteyen vatandaşların ise Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve 182 çağrı merkezi üzerinden randevu alarak başvuruda bulunabilecekleri bildirildi.

Dr. Gül Yavuz Ermiş'in göreve başlamasının hem hastane hem de Erzincan için hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - ERZİNCAN

