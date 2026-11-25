Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi yönetimi sağlık hizmetlerini değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yönetim değerlendirme toplantısı yapıldı. Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığındaki toplantıda hastanenin işleyişi, çalışmaları ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ele alındı.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yönetim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığında, yönetim ekibinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, hastanenin genel işleyişi, yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ele alındı.
Toplantıda ayrıca sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, hizmet sunumunda verimliliğin geliştirilmesi ve kurumsal işleyişin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı