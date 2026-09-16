Haberler

Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi’nde sağlık değerlendirmesi yapıldı

Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi’nde sağlık değerlendirmesi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sağlıkta Değerlendirme Standartları (SDS) kapsamında yerinde değerlendirme ve inceleme gerçekleştirildi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlıkta Değerlendirme Standartları (SDS) kapsamında yerinde değerlendirme ve inceleme gerçekleştirildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin başkanlığında yapılan değerlendirmeye, hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, başhekim yardımcıları ve birim sorumluları katıldı.

Sağlık Değerlendirme Ekibi tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin işleyişi ve ilgili standartlara uyumu değerlendirildi.

Çalışmada mevcut durumun belirlenmesine yönelik çeşitli incelemeler yapılarak sağlık hizmetlerinin standartlara uygunluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
100 yıl içinde yok olma riski taşıyan şehirler! Listede Türkiye'den iki il var

100 yıl içinde yok olacak şehirler! Listede Türkiye'den iki il var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı

Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç

Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte sahaya çıkacağı maç
Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler

Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler
Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti

Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti
Salah maske taksa da kurtulamadı

Maske taksa da kurtulamadı!

Milyonlarca kişiyi umutlandıracak 'erken emeklilik' söylentisi! 5 yıl avantaj sağlanacak

Milyonlarca kişiyi umutlandıracak "erken emeklilik" söylentisi
Suudi Arabistan Mekke’ye İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı, Husiler iddiayı yalanladı

Mekke'ye İHA saldırısı iddiası! Husiler: Bayat bir yalan