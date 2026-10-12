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Erzincan'da Dünya Yürüyüş Günü'nde öğrenciler ve veliler yürüyüş etkinliğine katıldı

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Erzincan'da Dünya Yürüyüş Günü'nde öğrenciler ve veliler yürüyüş etkinliğine katıldı
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Erzincan'da Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürüyüş etkinliği düzenlendi. Göktürk İlkokulu öğrencileri ve velilerinin katıldığı etkinlikte, fiziksel aktivitenin sağlığa olumlu etkilerine dikkat çekildi.

Erzincan'da Dünya Yürüyüş Günü kapsamında öğrenciler ve velilerin katılımıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekmek amacıyla ilan edilen Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla, Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde etkinlik düzenlendi.

Göktürk İlkokulu öğrencileri ve velilerinin katıldığı etkinlikte, fiziksel aktivitenin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi.

Etkinlikle, düzenli yürüyüşün ve hareketli yaşam tarzının önemine ilişkin farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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