Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri, '18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası' kapsamında akılcı antibiyotik kullanımına dikkat çekmek amacıyla kapsamlı bir etkinlik programı düzenledi.

Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikler Girişi'nde Enfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından kurulan bilgilendirme standında, hasta ve hasta yakınlarına yönelik broşürler dağıtıldı. Çalışma ile toplumda antimikrobiyal direnç konusunda farkındalık oluşturulması, bilinçsiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi ve enfeksiyon kontrol uygulamalarının güçlendirilmesi hedeflendi. Etkinlikler kapsamında hastane personeline yönelik bilimsel bir eğitim programı da gerçekleştirildi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Elmas Bereketli; hekimler ve sağlık çalışanlarına 'Antimikrobiyal Direnç Farkındalığı' başlıklı sunum yaparak güncel yaklaşımları aktardı. Programa; ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, Enfeksiyon Kontrol Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gamze Kalın Ünüvar, Başhemşire Nurgül Nayir, başhemşire yardımcıları, hekimler, sorumlu hemşireler ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Başhekim Prof. Dr. Kafadar'dan 'El Hijyeni Vurgusu'

Programın kapanışında konuşan Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, enfeksiyonlarla mücadelede temel kuralların önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Kafadar, hastane genelinde el hijyeni uyum oranlarının sıklıkla takip edilmesi ve denetim mekanizmalarının tavizsiz bir şekilde çalıştırılmasını istedi. Konu hakkında açıklama yapan Doç. Dr. Gamze Kalın Ünüvar; "Antibiyotikler, keşfedildikleri günden bu yana milyonlarca insanın hayatını kurtaran, modern tıbbın en önemli kazanımlarından biridir. Ancak antibiyotiklerin gereksiz ve uygunsuz kullanımı, günümüzde tüm dünyayı tehdit eden en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan antibiyotik direncinin gelişmesine ve yayılmasına yol açmaktadır" dedi. Doç. Dr. Ünüvar; Her yıl 18-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası'nın 2026 yılı temasının, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Tek Sağlık, Tek Eylem: Antimikrobiyal Direnci Şimdi Önleyelim' olarak belirlendiğini söyledi.

Doç. Dr. Gamze Kalın Ünüvar; "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bakteriyel antimikrobiyal direnç, dünya genelinde her yıl 4,7 milyondan fazla ölümle ilişkilendirilmektedir. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde 2050 yılına kadar antimikrobiyal dirence bağlı toplam 39 milyona yakın ölüm gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Bu veriler, antimikrobiyal direncin yalnızca geleceğin değil, bugünün de önemli bir küresel sağlık sorunu olduğunu göstermektedir. Sağlık kuruluşlarında akılcı antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılması, enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarının güçlendirilmesi, el hijyenine uyumun artırılması ve dirençli mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, bu mücadelenin temel unsurlarıdır. Antimikrobiyal dirençle mücadele yalnızca sağlık çalışanlarının değil, toplumun tüm bireylerinin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı