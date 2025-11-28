Haberler

Erken Müdahale ile Otizmli Bireylere Destek

Erken Müdahale ile Otizmli Bireylere Destek
Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, otizmli bireyler için erken teşhis ve müdahale programlarını güçlendirdiklerini duyurdu. Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi ile 0-8 yaş arasındaki çocuklara entegre hizmetler sunulacak.

'AİLE TEMELLİ ULUSAL ERKEN MÜDAHALE SİSTEMİ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da, otizmli bireylere eğitim veren 'SOBE Vakfı Mütevelli Heyeti Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, otizm için erken teşhis ve müdahale programlarını güçlendirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Her çocuğun gelişimini güçlendiren, eğitimden sağlığa, sosyal hayattan istihdama uzanan destek mekanizmalarını yaygınlaştıran politikaları hayata geçiriyoruz. 'Otizm Spektrum Bireylere Yönelik 2'nci Ulusal Eylem Planı' doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eylem planımızla erken teşhis ve müdahale programlarını güçlendiriyoruz. Geçen yıl, 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli'ni hayata geçirmiştik. Bu modelle, hem otizmli bireylere hem de ailelerine destek oluyoruz. Bu süreçte 18 ilimizde 3 bin 789 aileye danışmanlık hizmeti veriyoruz. Başka bir çalışmamız ise 0-8 yaş arası gelişimsel riski veya engeli olan çocuklarımız için başlattığımız 'Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'dir. Bu sistemle, desteklenmeye ihtiyaç duyan her çocuğa erken dönemde ulaşarak bakım, sağlık, koruma ve eğitim hizmetlerini tek bir noktadan sunuyoruz. Ailelerle birlikte çocuğun gelişimini güçlendiren bütüncül bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Bu amaçla, haziran ayında Ankara, Bursa, Mersin ve Kahramanmaraş'ta Erken Çocukluk Gelişim merkezlerini kurduk. Bu 4 merkezde yürüttüğümüz pilot çalışmalarımızla, 195 çocuğa ve ailesine ulaştık. Böylece erken tespitle otizmli bireylerin sağlıklı gelişimlerini destekleyerek onların hayata daha güçlü adımlarla katılmalarına imkan sağlayacağız. Otizm başta olmak üzere engelli vatandaşlar için yürüttüğümüz çalışmalarımız, Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve desteğiyle her geçen gün daha geniş bir etki alanına ulaşıyor. İnsan onurunu merkeze alan sosyal politikalarımızla, her bireyin potansiyelini ortaya çıkarabileceği kapsayıcı ve erişilebilir hizmet modelleri geliştirmeye devam ediyoruz. SOBE Vakfı'nın bu alandaki çabası, devletimizin politikalarını sahada görünür kılan ve daha geniş bir etkiye dönüştüren güçlü bir örnektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
