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Erenköy Fizik Tedavi Hastanesi, Robotik Rehabilitasyon ile Binlerce Hastayı Tedavi Ediyor

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Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, modern robot teknolojisi ile yılda 2 bin 400 hasta için rehabilitasyon hizmeti sunuyor. Hastalar, robotik yürüme tedavisi ile yürüme yeteneklerini yeniden kazanıyor.

Erenköy Fizik Tedavi Hastanesi 'Robotik Rehabilitasyon' tedavisiyle yılda 2 bin 400 hasta tedavi ediyor

İSTANBUL - Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi, modern tıbbın sunduğu teknolojik imkanlar ile robotik rehabilitasyon tedavisiyle yılda 2 bin 400 hasta tedavi ediyor.

Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde kullanılan yürüme robotu ile yürüme yeteneğini kısmen veya tamamen kaybetmiş hastalar, robotik yürüme sistemi ile tekrar yürüme yeteneği kazanıyor. Hastanede, nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, elektroterapi, lenf ödem, duyu bütünleme, denge rehabilitasyonu, robotik yürüme rehabilitasyonu, robotik el rehabilitasyonu, eswt, uzay terapisi, dil ve konuşma terapisi, ergoterapi, klinik çamur tedavisi gibi hizmetler verilerek yılda binlerce hasta tedavi ediliyor. Robotik rehabilitasyon tedavisi sayesinde hastalar, daha kısa sürede eski sağlıklarına kavuşabiliyor. Robotik cihazların sağladığı doğru hareket desteği sayesinde hastalar tedaviye daha kolay uyum sağlıyor.

Robot yardımlı yürüme tedavisi

Robot yardımlı yürüme tedavisinde inme, omurilik yaralanması, beyin hasarı gibi nörolojik hastalar, kalça-diz protez, ön çaprazbağ yaralanması gibi ortopedik nedenler ve Serebral Palsili çocuklar gibi yürüme yeteneğini tamamen ya da kısmen kaybetmiş hastalar, robotik cihaz yardımıyla yürüme yeteneğini yeniden kazanıyor.

"Yılda yaklaşık 2 bin 400 seans robotik rehabilitasyon tedavisi veriyoruz"

Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bilir Kaya, "Hastanemiz Anadolu Yakası'nda 25 yılı aşkın bir süredir hizmet veren tek rehabilitasyon hastanesi. Yılda yaklaşık 2 bin 400 seans robotik rehabilitasyon tedavisi veriyoruz. Aynı zamanda ayaktan tedavilerimiz 200 bin seansı buluyor. Anadolu yakasında bu düzeyde rehabilitasyon tedavisi veren tek devlet hastanesiyiz. Bütün tedavilerimiz ücretsiz. Hastalarımız bizlere başvurarak Sağlık Bakanlığı marifetiyle bütün bu tedavilerden yararlanabilirler" dedi.

"Bayağı bir ilerleme oldu"

4 aydır fizik tedavisi alan Coşkun Oral, "Buraya 4 ay önce geldim, sol elim ve sol ayağımda kontrolsüzlük vardı. Dahası hiç kullanamıyordum. Buraya geldiğimde el ve ayak için fizik tedavi aldım. Onların düzelmesinin akabinde el içi ergo bölümüne gelmiş olduk. Bunlarda bayağı bir ilerleme oldu. Şu anda 1-2 ay içerisinde normal hayata döneceğim diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Erenköy Fizik Tedavi Hastanesi, Robotik Rehabilitasyon ile Binlerce Hastayı Tedavi Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE SERTDEMİR - Sağlık
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